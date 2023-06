Cupa Națională de Airsoft, organizată la Bistrița-Năsăud. „E un joc ce se bazează pe onoare"

Peste 70 de concurenți, împărțiți în mai multe echipe, au participat la Cupa Națională de Domination, organizată de Federația Română de AirSoft în localitatea Șieu Sfântu. Unii participanți și-au descoperit recent pasiunea pentru acest sport.

Cristea Flavian, concurent: „Pasiunea aceasta a apărut acum doi ani, și am fost invitat la un joc de airsoft chiar de soția mea, inițial mi-a fost frică, pentru că m-am gândit că o să mă doară impactul bilelor, dar după ce am jucat prima oară, adrenalina și a spus cuvântul și am rămas îndrăgostit de acest sport."

Jocul se bazează, în primul rând, pe fair-play, spun concurenții.

Alexandru Ciobanu, concurent: „Când o bilă ne nimerește în echipament, ridicăm o mână, strigăm hit și părăsim terenul de joc, e un joc ce se bazează pe onoare."

Paul Năstase concurent: „În momentul de față jucăm cu replici de o putere mai mică, simulăm o luptă urbană, aceste replici sunt până în 1,1 jouli, ca să putem trage de la o distanță mică fără să rănim prea tare adversarul."

„Încărcătorul intră aici, aceasta este o replică ce funcționează pe butelie de aer care se ține în spate, se conectează cu furtun, sunt diferite tipuri de replici, electrice sau pe aer", explică el

Competiția s-a întins pe durata a două zile.

Claudiu Arsenie, organizator: „Este un sport nou în România știut de populația civilă, dar noi jucăm, eu am experiență de 12 ani în spate, federația a fost înființată doar anul trecut."

Daniel Filimon, președinte Federația Română de AirSoft: „Ne propunem că airsoft-ul să devină din ce în ce mai cunoscut la nivel național și să atragem cât mai mulți practicanți. Orice replică de airsoft trebuie tratată cu responsabilitate, pentru a evita incidente, ele trebuie folosite doar în locuri special amenajate și cu protecția ochilor."

Federația Română de AirSoft are, în prezent, peste 15.000 de membri în toată țara.

