„Am vrut să o intimidez”. Mărturia tânărului de 18 ani care a împușcat o fată de 14 ani în față cu un pistol airsoft

Polițiști au audiat până acum peste 20 de tineri, martori la incident. Ancheta este în plină desfășurare.

Cei doi tineri sunt prieteni și fac parte din același grup de adolescenți. Între ei a izbucnit un scandal, iar tânărul a pus mâna pe armă și a tras.

Tânărul: „Eram în mașină cu prietenii mei și am intrat în conflict cu această fată, urmând ca după să o intimidez, dar nu neapărat să o rănesc, nu a fost intenția să o rănesc cu acel pistol. Eu am vrut doar să o intimidez ... și am tras cu acel pistol, dar nu a fost cu intenția să o lovesc”.

Polițiștii încă îi audiază pe martori pentru a stabili ce anume l-a determinat pe tânăr să folosească arma. Între timp fata a ajuns la spitalul din Râmnicu Sărat unde primește îngrijiri medicale.

Alexandru Boteanu, purtător de cuvânt Spitalul Râmnicu Sărat: „S-a prezentat la camera de gardă primiri urgențe chirurgie o minoră de 14 ani ce prezenta o plagă punctiformă arcadă sprincenoasă dreapta prin împușcare cu pistol tip airsoft. I s-au acordat îngrijiri la fața locului și nu a necesitat internare”.

Tânărul de 18 ani este cercetat acum pentru loviri sau alte violențe, dar și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Anna Marie Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău: „Expunerea lor în spațiul public poate genera o stare de temere și, în funcție de incidentele care s-ar putea produce, utilizatorii ar putea să răspundă penal pentru diferite infracțiuni”.

Tânărul este elev în clasa a 11-a la un liceu din Râmnicu Sărat.

