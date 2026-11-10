Cum verifici online dacă ai rovinieta valabilă. Cum poți afla rapid dacă este valabilă și ce riști dacă circuli fără ea

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Rovinieta camera de trafic
Shutterstock

Rovinieta este obligatorie pentru orice autovehicul care circulă pe drumurile naționale aflate în localitate și pe drumurile naționale din afara orașelor. 

autor
Anca Lupescu

Aceasta este o taxă de drum menită să asigure finanțarea și păstrarea infrastructurii pe drumurile din țară.

Unde verifici online dacă rovinieta este valabilă

Din 1 octombrie 2026 rovinietele se emit în noul sistem CNAIR (TollRo), iar registrul public CNAIR (erovinieta.ro/vgncheck) nu funcționează din 7 octombrie 2026.

Urmează câțiva pași simpli pentru a verifica valabilitatea rovinietei tale, AICI.

  • Completează câmpul “Număr Auto” cu numărul de înmatriculare (ex: B123ABC).
  • Introdu numărul de identificare (seria de șasiu) din certificatul de înmatriculare.
  • Click pe butonul de verificare: întrebăm emitentul autorizat și căutăm în comenzile eRovinieta (și în registrul public CNAIR, când este disponibil).
  • Primești informații despre valabilitatea rovinietei, categoria și perioada de valabilitate.

Rovinieta electronică devine valabilă imediat după confirmare și este înregistrată automat în sistemul CNAIR (din 1 octombrie 2026, în noul sistem TollRo). Nu este nevoie să tipărești nimic - camerele ANPR verifică automat valabilitatea pe baza numărului de înmatriculare.

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Ce date trebuie să introduci pentru a verifica rovinieta

Verificarea rovinietei se face în principal după numărul de înmatriculare al vehiculului. Introdu numărul complet de înmatriculare în formatul standard românesc (exemplu: B 123 ABC pentru București sau CJ 01 XYZ pentru Cluj) în câmpul de verificare de mai sus.

Verificarea este gratuită, instantă și poate fi efectuată de oricâte ori vrei, fără cont.

Pe unele site-uri, s-ar putea să ai nevoie și de numărul de șasiu.

Ce amendă riști dacă circuli fără rovinietă valabilă

Dacă circuli pe drumurile naționale, europene sau pe autostrăzile din România fără o rovinietă valabilă, riști să primești o amendă usturătoare. Plata taxei de drum este obligatorie, iar lipsa acesteia este considerată contravenție. Valoarea sancțiunii depinde de categoria vehiculului, așa că amenda pentru un autoturism poate fi diferită de cea pentru un camion.

Potrivit legislației în vigoare de la 1 octombrie 2026, amenda pentru lipsa rovinietei valabile diferă în funcție de categoria vehiculului și, în cazul autoturismelor, de norma de poluare. Pentru un autoturism, sancțiunea poate ajunge până la 1.320 de lei.

Ce amenzi se aplică pentru autoturisme în 2026

Pentru autoturisme, amenzile sunt stabilite în funcție de tipul de motorizare și norma Euro:

În cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, amenda este cuprinsă între 1.042 și 2.084 de lei pentru vehiculele electrice și între 1.158 și 3.008 lei pentru cele cu motor termic, în funcție de norma de poluare.

Lipsa unei roviniete valabile poate fi constatată cu ajutorul camerelor video amplasate pe rețeaua de drumuri naționale din România. Acestea citesc numărul de înmatriculare al mașinii și verifică dacă există o taxă de drum activă în sistemul CNAIR. Procesul-verbal de constatare a contravenției este întocmit pe baza datelor de identificare ale vehiculului.

Totuși, trebuie să știi că plata amenzii nu înlocuiește achitarea rovinietei. Dacă vrei să continui să circuli pe drumurile pentru care este necesară taxa de drum, trebuie să cumperi o rovinietă valabilă.

De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult

Etichete: rovinieta, taxe, drumuri,

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