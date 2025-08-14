Cum îți poate decide viitorul cartierul în care locuiești în București

14-08-2025 | 10:36
În București, viitorul educațional al unui copil poate depinde de adresa din buletin.

O analiză realizată de AiParte, pe baza rezultatelor a peste 13.000 de elevi la Evaluarea Națională 2025, arată diferențe uriașe între cartiere: în unele zone, aproape jumătate dintre absolvenți ajung la licee de elită, în altele – niciunul.

Practic, șansele pot fi și de 14 ori mai mari doar pentru că locuiești câțiva kilometri mai la nord sau mai aproape de centru.

Doi turiști slovaci au căzut cu motocicleta în râpă pe Transfăgărășan. Au ieșit de pe șosea să se uite la peisaj

