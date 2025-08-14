Cum îți poate decide viitorul cartierul în care locuiești în București

În București, viitorul educațional al unui copil poate depinde de adresa din buletin.

O analiză realizată de AiParte, pe baza rezultatelor a peste 13.000 de elevi la Evaluarea Națională 2025, arată diferențe uriașe între cartiere: în unele zone, aproape jumătate dintre absolvenți ajung la licee de elită, în altele – niciunul.

Practic, șansele pot fi și de 14 ori mai mari doar pentru că locuiești câțiva kilometri mai la nord sau mai aproape de centru.

