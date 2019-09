Cât câștigă comercianții de flori pentru prima zi de scoală. Unii părinți au renunțat la tradiție

E forfotă mare în florăriii care au comenzi în avans de peste 10.000 de euro, în unele cazuri.

Toate din partea părinţilor care vor să aleagă cel mai frumos buchet de flori pe care copiii îl vor duce mândri în prima zi de şcoală. Alţii, în schimb, au renunţat la tradiţie şi vor să le dăruiască învăţătoarelor cărţi în loc de flori.

Maria intră de săptămâna viitoare în clasa a doua şi nu s-a hotărât ce cadou să îi dea învăţătoarei. Până acum, ea şi mama ei, ştiau ce vor să ducă în prima zi la şcoală.

Măma fetiței: "Flori şi un măr, pentru că aşa ştim de când eram noi mici."

Dar acum s-au gândit să se alăture unei noi iniţiative lansată de părinţi care vor să ofere cărţi în locul clasicelor buchete de flori.

Măma fetiței: "Cred că e o iniţiativă interesantă. Nu mă simt şi nu ne simţim obligaţi să ducem flori sau altceva în prima zi de şcoală. Nu ne simţim obligaţi să ducem nimic. Dacă duci o floare, o carte, un măr, orice altceva, o duci pentru că simţi."

Bărbat: "Când e dus la astfel de ocazii, da, e adevărat că poate capătă şi alte nuanţe. Eu aş invita elevii să împartă cărţi între ei, nu doar părinţii."

Mamă: "E frumoasă şi iniţiativa asta, cu toate că floarea are un rol important. Este un gest şi cred că nu ar trebui să renunţăm la el. Floarea şi cartea ar putea să fie împreună dăruite. Ar fi frumos."

De aceea, pentru prima zi de şcoală, şi florăriile au pregătit aranjamente speciale, cum ar fi buchetele de flori aşezate într-un ghiveci format numai din creioane colorate. Cele mai căutate flori în această perioadă rămân în continuare trandafirii, crinii, dar şi plantele de apartament.

În această perioadă, vânzările au crescut cu 20%. Într-o singură florărie, de exemplu, s-au comandat în această săptămână flori de peste 10.000 de euro.

Alina Neacșa, master florist: "Am ales pentru acest buchet trandafiri parfumaţi de grădină, dalii româneşti şi am ales un soi pe care clienţii îl adoră: lisiantus, tot românesc. Acest buchet are aproximativ 30 de fire de flori şi costul lui de piaţa este între 400 şi 500 de lei."

Ștefania Chivoiu, managerul unei florării: "Da, vânzările au crescut semnificativ şi ne aşteptam ca în ziua respectivă să crească şi mai mult, tocmai de aceea am suplimentat atât numărul florilor şi plantelor cât şi a personalului din magazin."

Dacă vreţi să evitaţi cozile de luni dimineaţa, puteţi comanda flori sau cărţi din magazinele virtuale. Să vă asiguraţi însă că vor ajunge la timp.

