Paradă cochetă în Târgu Mureş. Femeile au pedalat pe biciclete împodobite cu flori

Paradă cochetă pe străzile din Târgu Mureş, la ediţia de anul acesta a evenimentului Skirt Bike. Îmbrăcate în rochiţe sau în fuste, reprezentantele sexului frumos au pedalat pe străzile oraşului, pe biciclete împodobite cu flori.

Totul pentru a promova mersul pe două roţi și pentru a demonstra că acest mijloc de deplasare este cât se poate de potrivit doamnelor şi domnişoarelor.

Străzile din Târgu Mureș au fost împânzite de doamne pe biciclete. Participantele nu doar că au respectat dress-code-ul evenimentului - rochii și fuste - dar au optat și pentru "accesorii" culese direct din grădină.

"Mi-am împodobit bicicleta special pentru această ocazie, am folosit floarea soarelui pentu a împodobi potrivit culorii biciletei, și am ales o rochie mai pastelată. Să-mi arăt feminitatea în public, pe bicicletă, cred că este cel mai frumos lucru".

"Am venit să mă distrez să mă plimb cu bicicletă, azi dimineață am strâns niște flori de câmp".

Citește și Se caută zilieri pentru Grădina zoologică din Târgu Mureș. Salariul oferit

La un moment dat, doamnele au luat o pauză de la pedalat și au făcut o demonstrație de dans. Roșul, albul și rozul au fost culorile preferate ale participantelor.

Pentru cele care s-au urcat pe biciclete purtând fuste sau rochii au existat însă și câteva regului stricte.

Kiss Emoke, organizator: "Am observat o creștere a participantelor de la an la an. Trebuie să avem grijă dacă avem fuste lungi sau rochii lungi să le prindem cu niște cleme să nu ne accidentăm".

Acesta a fost cea de-a 5-a ediție a evenimentului Skirt Bike organizată la Târgu Mureș.