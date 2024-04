Fata de 15 ani care a murit după ce a căzut de la etaj, în Brașov, se afla la o petrecere și ar fi băut mult alcool

Poliția face cercetări pentru a stabili dacă acesta este adevărul și ce a făcut-o pe copilă să se aplece nepermis de mult peste balustrada balconului.

Sara era elevă în clasa a noua la un liceu bine cotat din Brașov. Sâmbătă seara s-a dus la o petrecere organizată de verișoara ei, care are tot 15 ani și care profita că părinții săi erau plecați de acasă. Vecinii spun că invitații, cel mult 10, nu au făcut gălăgie. Se pare, însă, că au băut mult.

Vecină: „Au venit, au chefuit, au băut și la un moment dat am înțeles că ea probabil avea o stare sau ce știu eu și au spus să se ducă într-o cameră să se odihnească."



Când prietenii au vrut să vadă ce mai face, au găsit ușa de la balcon deschisă, iar Sara zăcea fără suflare pe caldarâm, în fața blocului. Echipajul medical de urgență a găsit-o în stop cardio-respirator și n-a reușit s-o mai țină în viașă. Poliția a început imediat cercetările. Cei prezenți la petrecere, toți minori, n-au putut da o explicație pentru cele intâmplate.

Vecină: „Muzică nu s-a auzit, deci gălăgie nu s-a auzit. Noi nu am știut nimic până nu am ieșit și am văzut că e ușa sigilată."

Radu Nastac, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov: „S-a deschis dosar penal și se efectuează investigații cu privire la infracțiunile de ucidere din culpă. Actele medico-legale sunt în desfășurare. Ce știm este că s-ar fi consumat alcool la adunarea respectivă."



Profesorii Sarei spun că adolescenta era o fire veselă și nu ar fi avut motive să-și facă rău.

Ionela Holban, diriginta adolescentei: „Un copil deschis, un copil vesel, un copil sociabil, comunicativ. Era implicată în foarte multe proiecte. Eu cred totuși că a fost un accident, asta cu sinuciderea nici nu o iau în calcul.”



Prietenii iau totuși în calcul și alte variante - problemele vârstei, nemărturisite, un posibil bullying, sau o dragoste neîmpărtășită. Toți sunt de acord că, sub efectul alcoolului, fata putea resimți acut o supărare și că lăsată nesupravegheată, ar fi comis un gest necugetat.

