Concediu de odihnă din anul 2023: Până când îl poți lua anul acesta, potrivit Codului Muncii

Concediul de odihnă este un drept al fiecărui angajat și are o durată minimă de 20 de zile pe an. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an.