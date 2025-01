O mamă a doi copii a plecat de 13 ori în vacanţă în 2024, fără să-şi ia o zi de concediu. Şi a cheltuit doar 3.000 de euro

Profesoara de limba engleză Claire Howard a făcut 13 excursii de o zi în 2024, după ce a citit despre această tendință de călătorie pe un grup de Facebook, relatează The Sun.

În vârstă de 47 de ani, Claire, din Solihull, Marea Britanie, a avut o teamă de zbor încă din 1990, după un zbor turbulent de la Perth la Singapore, pe când avea 21 de ani.

În încercarea de a-și depăși frica, ea a rezervat prima ei excursie solo de o zi, de la Aeroportul Internațional Birmingham la Geneva, în ianuarie anul trecut.

„După o noapte târzie de navigare online, pur și simplu am rezervat o excursie. Am decis să merg singură, gândindu-mă: ”Dacă pot face asta, pot face orice”. Dimineața următoare, când m-am trezit și am realizat ce făcusem, am intrat în panică și am încercat să anulez. Dar taxa de anulare era de 40 de lire, iar zborul costase doar 42 de lire, așa că am decis să merg. Eram foarte anxioasă, dar și extrem de entuziasmată. Sentimentul de după, când m-am întors și realizasem că reușisem, a fost incredibil, eram într-o stare de euforie”, a declarat ea pentru SWNS.

Teama de zbor a lui Claire a început la sfârșitul anilor '90, și a reușit să mai zboare doar după ce i s-a prescris diazepam de către medicul ei. Totul s-a schimbat însă acum doi ani, când Claire a suferit o histerectomie după ce a descoperit că are gena BRCA1. După operație, Claire a început să lucreze patru zile pe săptămână și a decis să își înfrunte teama de zbor în ziua ei liberă.

„Nu voiam să îmi petrec ziua liberă gătind sau făcând curățenie, așa că am descoperit grupul Extreme Day Trips. Am decis să folosesc ziua liberă pentru a face 12 excursii în 12 luni. M-am forțat să mă urc în avion o dată pe lună. Dacă stăteam acolo doar o zi, nu aveam timp să mă stresez în legătură cu zborurile. Zborul a devenit mult mai ușor, acum sunt obișnuită cu rutina. Simt că acum știu ce înseamnă zgomotele și totul a devenit normal”, a mai povestit ea.

Nu doar că și-a învins frica de zbor, dar a creat și amintiri cu cei doi copii ai săi, Henry, de 17 ani, și Caelia, de 16 ani.

Costurile zborurilor dus-întors au variat între 27 și 65 de lire, iar fiecare excursie, incluzând activitățile și mâncarea, a costat în jur de 180-200 de lire.

În total, Claire a cheltuit aproximativ 2.600 de lire pentru cele 13 excursii de o zi. În 2025, ea plănuiește să facă alte șase excursii, având deja rezervată una la București.

„Nu am de gând să mă opresc. Vreau ca acest lucru să continue să facă parte din viața mea”, a conchis ea.

