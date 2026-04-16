Platforma Which? a stabilit care sunt companiile aeriene cu cele mai mari scaune, astfel încât să te asiguri că obții cel mai bun raport calitate-preț. Pentru zborurile pe distanțe scurte, lățimea scaunului (măsurată între cotiere) variază de obicei între aproximativ 43,2 și 45,7 cm, ceea ce poate să nu pară mult. Totuși, acel centimetru în plus poate conta enorm atunci când ești înghesuit, scrie Express.

Companiile care oferă cele mai generoase locuri la clasa economică sunt Wizz Air, TAP Portugal, easyJet și Lufthansa, toate având scaune de 45,7 inci lățime.

Asta înseamnă că operatorii cu cele mai înguste scaune sunt British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, TUI și Aer Lingus, toate având 43,18 cm. Între acestea, Vueling se situează la mijloc, cu 44,4 cm.

Cum poți obține un loc cu mai mult spațiu în avion

Dacă vrei să obții mai mult spațiu pe un zbor low-cost fără să plătești suplimentar, există câteva trucuri pe care le poți folosi. Primul este să îți rezervi un loc la bulkhead — adică locurile situate imediat în spatele pereților, perdelelor sau ecranelor care separă cabina avionului. Fără scaune în față, vei avea libertatea de a-ți întinde complet picioarele. Totuși, aceste locuri pot fi ceva mai înguste, dacă măsuțele sunt integrate în cotieră.

Dacă un loc la bulkhead nu ți se potrivește, poți alege un loc spre partea din spate a avionului, acolo unde fuselajul se îngustează. Acest lucru poate duce uneori la mai puține locuri pe rând, deși, desigur, riști să te afli lângă zona unde se formează cozi la toaletă, ceea ce poate fi deranjant.

Dacă te afli deja într-un zbor și observi locuri libere, poți întreba politicos echipajul de cabină dacă este posibil să te muți. Dacă ai nevoi speciale care necesită mai mult spațiu, cum ar fi faptul că ești înalt sau însărcinată, ai șanse rezonabile să fii mutat într-un loc mai confortabil.