Crusta terestră din regiunea Italiei se "desface" şi coboară în mantaua terestră, reprezentând motorul unei intense activităţi seismice din Munţii Apenini, lanţul lung de vârfuri care se desfăşoară ca o coloană vertebrală în peninsula italiană, conform unui nou studiu publicat luna aceasta în jurnalul Communications Earth & Environment, transmite joi Live Science, potrivit Agerpres.

Această zonă oferă o perspectivă unică asupra procesului de subducţie sau pătrunderii unei plăci de crustă oceanică sub o bucată vecină de crustă continentală, a declarat autorul principal al studiului Stefano Tavani, geolog la Universitatea din Florenţa.

"Ne confruntăm cu o etapă foarte, foarte târzie a subducţiei, iar tectonica este determinată de un alt motor, care produce această desfacere", a declarat Tavani pentru Live Science.

Regiunea mediteraneană, între Africa şi Eurasia, este un mozaic ţesut din microplăci tectonice şi lanţuri muntoase, ceea ce face ca geologia regiunii să fie extrem de complicată. Geologia de ansamblu este determinată de faptul că placa africană, la sud, împinge spre nord, strângând crusta şi generând scufundarea unui ocean antic, Tethys, în mantaua de sub Munţii Apenini. Acest proces este în desfăşurare de aproximativ 50 de milioane de ani.

De-a lungul Apeninilor, acest proces a creat un mediu complex în care se combină forţele tectonice. Pe măsură ce placa africană continuă subducţia sub placa eurasiatică, graniţa zonei de subducţie şi-a început propria deplasare către placa africană, făcând ca crusta de pe partea eurasiatică să se întindă şi să se subţieze, ceea ce a generat două bazine mari: unul mai vechi în Marea Mediterană la vest de Corsica şi Sardinia şi unul mai tânăr, segmentul Tirenean şi Sardinia din Marea Mediterană, care formează segmentul de est al Mării Mediterane din Corsica şi Sardinia, vechi de 10 milioane de ani. Până acum, motorul din spatele extinderii care creează aceste bazine şi al forţelor de compresie care construiesc Apeninii nu a fost pe deplin înţeles, conform lui Tavani.

Pentru a înţelege mai bine această tectonică neobişnuită, Tavani şi colegii săi au integrat înregistrările cutremurelor şi mişcările solului captate prin GPS şi de măsurătorile prin satelit cu modelele tectonice ale mişcărilor plăcilor şi au descoperit că sub Apenini, crusta inferioară se desprinde şi cade în manta - un proces numit delaminare.

În geodinamică, delaminarea este pierderea şi scufundarea porţiunii inferioare a litosferei din placa tectonică de care a fost ataşată.

Această delaminare, şi nu subducţia unei plăci sub alta, este cea care provoacă cea mai mare parte a activităţii seismice în Apenini, au raportat cercetătorii în studiul lor. Peste câteva milioane de ani, a spus Tavani, crusta inferioară va înceta să coboare şi cele două plăci se vor suda împreună.

Există şi alte locuri din întreaga lume în care procese similare au loc, cum ar fi în "şanţul" elen de la sud de Grecia, a mai spus Tavani.