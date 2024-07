Ce i s-a întâmplat unei femei din Baia Mare care s-a dus la piață să cumpere varză. Așa ceva nu vezi niciodată în supermarket

O femeie din Baia Mare a povestit cum un producător local din piața unde s-a dus să cumpere niște varză a insistat să-i dea mai multe produse în plus față de cât cumpărase, dând dovadă de o mărinimie niciodată întâlnită în magazine.

O femeie din Baia Mare care s-a dus până la piață ca să cumpere niște varză a povestit o experiență care a binedispus-o și a făcut-o să le ceară tuturor să nu mai meargă în magazine, ci să aleagă susținerea micilor producători români din piețe, scrie Agrointel.

”Am ales două bucăți de varză și le-am pus pe cântar. Vânzătorul îmi zice 6,5lei – nu vreți să mai pun o ceapă până la 7 lei? Îi dau 10 lei și îi zic să păstreze restul. Omul bagă mâna între porumb și-mi pune în pungă 2 bucăți. Practic, ce am cumpărat era mult peste valoarea cumpărată.

Asta e o chestie pe care am observat-o în piață mereu. Vânzătorul din piață mi-a dat mereu mai mult. S-a scotocit în buzunare să-mi dea restul de 50 bani mereu și dacă nu a avut, a cerut la vecinul de stand. Am căpătat un măr, un porumb, o roșie, o floare, o legătură de pătrunjel, în plus de la piețari.

Niciodată un hipermarket nu mi-a vândut produsul dacă nu aveam 50 de bani. Niciodată! Cumpărați din piață și susțineți producătorii agricoli locali”, a povestit femeia pe pagina sa de Facebook.

”Uităm să ne susținem oamenii care muncesc pentru a avea noi legume și fructe”

Internauții au fost de acord că cei mai mulți piețari sunt foarte generoși și politicoși, mereu dispuși să lase din preț, să negocieze și să îți dea în plus față de cât ai cerut.

”Și eu am observat cât sunt de darnici oamenii din piață. Încă un plus pentru a-i susține” sau ”Exact, uităm să ne susținem oamenii care muncesc pentru a avea noi legume și fructe sănătoase și cu gust, mulțumesc că mi-ai adus aminte!”, sunau două comentarii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: