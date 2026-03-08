Ce este sindromul impostorului și de ce te face să crezi că „nu meriți” succesul

Aceasta este experiența cunoscută drept sindromul impostorului. Descoperă ce este și de ce te face să simți că nu meriți succesul.

Ce înseamnă sindromul impostorului

Sindromul impostorului este o experiență psihologică prin care o persoană nu reușește să își recunoască valoarea reală și are senzația că i-a păcălit pe ceilalți să creadă că este mai capabilă decât se simte ea în interior. Chiar dacă are rezultate clare, diplome, aprecieri sau performanțe care arată că este competentă, persoana respectivă simte că nu merită succesul și trăiește cu teama că, la un moment dat, va fi „descoperită” ca fiind un fals.

Această frică persistă chiar și atunci când există dovezi evidente ale reușitei și poate duce la anxietate, îndoieli constante și scăderea încrederii în propriile abilități. Termenul a fost introdus în 1978 de psihologii Pauline R. Clance și Suzanne A. Imes.

Acestea au observat că multe femei cu succes profesional își explicau realizările prin noroc sau prin factori externi, nu prin competențele proprii. Ulterior, studiile au arătat că acest fenomen nu este legat doar de un anumit gen sau de un anumit domeniu. Atât femeile, cât și bărbații pot experimenta sindromul impostorului, indiferent de nivelul de educație sau de experiența profesională, conform D’amoremental.com.

Este important de menționat că sindromul impostorului nu este o tulburare mintală recunoscută oficial în manualele de diagnostic, precum DSM-5 sau ICD-11. Este mai degrabă un tipar de gândire sau o distorsiune cognitivă. Persoanele care se confruntă cu acest fenomen tind să pună succesul pe seama norocului, a contextului sau a ajutorului primit, și nu pe propriile abilități.

Se pot simți inferiori colegilor și pot avea impresia că au „păcălit” lumea în legătură cu competența lor. Din această cauză, pot evita noi responsabilități sau, din contră, pot depune un efort excesiv pentru a demonstra constant că merită locul pe care îl au. Efectele se pot vedea în carieră, în relațiile personale și în stima de sine. De aceea, recunoașterea acestui tipar de gândire este un pas important. Atunci când înțelegi că aceste sentimente fac parte dintr-un mecanism psihologic cunoscut, devine mai ușor să le gestionezi și să construiești o imagine mai echilibrată și mai realistă despre tine.

De ce apare

Sindromul impostorului apare dintr-un amestec de factori psihologici, sociali și de mediu, care fac ca o persoană să își vadă greșit propriile abilități. Nu este o boală recunoscută oficial, ci mai degrabă un mod de a gândi. Persoana simte că nu merită succesul pe care îl are și trăiește cu teama că, la un moment dat, va fi „descoperită” ca fiind nepregătită sau necalificată, chiar dacă realitatea arată altceva. Aceste stări nu apar dintr-un singur motiv, ci din mai mulți factori care se adună în timp.

Un rol important îl au trăsăturile personale. Perfecționismul, stima de sine scăzută și comparația constantă cu alții pot alimenta îndoiala de sine. O persoană care își impune standarde foarte ridicate sau crede că trebuie să știe totul pentru a se simți „pregătită” va avea tendința să nu fie niciodată mulțumită de sine, chiar și atunci când reușește. În loc să își recunoască meritul, poate pune succesul pe seama norocului sau a contextului, iar teama de eșec sau de a fi „demascată” devine constantă.

Experiențele din copilărie pot contribui și ele. Dacă cineva a crescut într-un mediu în care realizările erau mereu însoțite de critici sau de așteptări foarte mari, este posibil să fi învățat că nu este niciodată suficient de bun. La maturitate, acest lucru se poate transforma într-o nevoie continuă de aprobare și într-o frică puternică de a nu dezamăgi sau de a nu fi descoperit ca „impostor”.

Și mediul social are un impact. În contexte competitive, cu presiune mare pe performanță și succes, oamenii tind să fie mai duri cu ei înșiși. Compararea constantă cu colegii sau cu cei considerați „cei mai buni” poate accentua sentimentul de inadecvare, chiar dacă persoana este, în mod obiectiv, competentă. Cercetările arată că și anumite trăsături de personalitate, cum ar fi tendința spre anxietate sau sensibilitatea emoțională crescută, pot fi legate de sindromul impostorului. Aceste trăsături pot face ca o persoană să își vadă greșelile mai clar decât reușitele și să își minimizeze constant succesele.

Cum se manifestă la muncă și în școală

Sindromul impostorului se poate manifesta diferit la locul de muncă și în școală, dar în ambele situații are efect asupra performanței, motivației și stării emoționale. Chiar și atunci când o persoană are rezultate bune, diplome sau este apreciată pentru munca ei, poate simți că nu merită aceste reușite și că, la un moment dat, va fi „descoperită” ca fiind nepregătită. Acest mod de a gândi creează o stare constantă de îndoială și auto-critică, care afectează atât activitatea profesională, cât și pe cea academică.

La locul de muncă, aceste lucruri nu sunt întotdeauna vizibile pentru cei din jur. O persoană cu sindromul impostorului poate vorbi despre propriile realizări ca și cum ar fi fost doar noroc sau rezultatul unor împrejurări favorabile, nu al muncii și abilităților sale. În timp, acest tip de gândire poate duce la probleme reale.

Angajatul poate evita proiectele noi de teamă să nu greșească, se poate compara constant cu colegii și poate refuza responsabilități importante. În alte cazuri, reacția este opusă: persoana muncește exagerat de mult pentru a demonstra că își merită poziția. Acest efort continuu poate duce la epuizare profesională și la scăderea satisfacției la locul de muncă.

În mediul școlar, lucrurile arată similar. Elevii sau studenții afectați de acest sindrom au o teamă puternică de eșec și își subestimează constant abilitățile. Pot amâna proiectele, evită să pună întrebări și preferă să nu participe la discuții, de frică să nu pară nepregătiți. În loc să își valorifice cunoștințele, rămân retrași și tensionați. Pe lângă rezultate mai slabe, apar frecvent anxietatea, rușinea și scăderea încrederii în sine, potrivit Nih.gov.com.

Atât la muncă, cât și la școală, există presiune: evaluări, comparații, termene limită și așteptări ridicate. Pentru cineva care trăiește cu sindromul impostorului, toate acestea intensifică senzația că nu este suficient de bun. În timp, apare oboseala emoțională, stresul constant și pierderea bucuriei legate de ceea ce face.

Diferența dintre modestie și sindromul impostorului

Modestia și sindromul impostorului pot părea asemănătoare la prima vedere, pentru că în ambele situații persoana nu își scoate în evidență reușitele. Totuși, în interior lucrurile sunt foarte diferite. Modestia este o trăsătură sau un comportament prin care cineva își recunoaște realizările, dar nu simte nevoia să se laude cu ele. O persoană modestă știe că are abilități și că a muncit pentru succesul ei, însă alege să se prezinte simplu și echilibrat. Nu caută să impresioneze și nu se compară obsesiv cu ceilalți. În general, modestia este un semn de maturitate și de încredere sănătoasă în sine.

Sindromul impostorului este cu totul altceva. Aici nu vorbim despre discreție, ci despre îndoială profundă. Persoana nu reușește să creadă că merită succesul pe care îl are, chiar dacă există dovezi clare că este competentă. Se simte ca un „impostor” și are impresia că i-a păcălit pe ceilalți. Reușitele sunt puse pe seama norocului, a întâmplării sau a ajutorului primit, nu pe munca și abilitățile proprii. Chiar și atunci când primește aprecieri sau rezultate bune, sentimentul că „nu e suficient de bună” rămâne.

Diferența esențială ține de felul în care persoana se vede pe sine. Modestia pornește dintr-o imagine realistă și stabilă: știu ce pot, dar nu simt nevoia să arăt asta la fiecare pas. Sindromul impostorului pornește din nesiguranță: indiferent ce realizez, nu pot să cred că merit. Un om modest își cunoaște valoarea, chiar dacă nu o afișează. Cineva care trăiește cu sindromul impostorului nu reușește să și-o recunoască.