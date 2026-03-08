Ce este sindromul impostorului și de ce te face să crezi că „nu meriți” succesul

Război în Iran, ziua a noua. Teheranul respinge apelurile pentru încetarea focului: „Luptăm pentru binele poporului nostru”
Război în Iran, ziua a noua. Teheranul respinge apelurile pentru încetarea focului: „Luptăm pentru binele poporului nostru”

Ai reușit, ai muncit, ai rezultate, dar în interior simți că a fost doar noroc. Gândul că, la un moment dat, ceilalți vor descoperi că nu ești atât de capabil pe cât cred poate deveni apăsător. 

autor
Mădălina Cristea

Aceasta este experiența cunoscută drept sindromul impostorului. Descoperă ce este și de ce te face să simți că nu meriți succesul.

Ce înseamnă sindromul impostorului

Sindromul impostorului este o experiență psihologică prin care o persoană nu reușește să își recunoască valoarea reală și are senzația că i-a păcălit pe ceilalți să creadă că este mai capabilă decât se simte ea în interior. Chiar dacă are rezultate clare, diplome, aprecieri sau performanțe care arată că este competentă, persoana respectivă simte că nu merită succesul și trăiește cu teama că, la un moment dat, va fi „descoperită” ca fiind un fals.

Această frică persistă chiar și atunci când există dovezi evidente ale reușitei și poate duce la anxietate, îndoieli constante și scăderea încrederii în propriile abilități. Termenul a fost introdus în 1978 de psihologii Pauline R. Clance și Suzanne A. Imes.

Acestea au observat că multe femei cu succes profesional își explicau realizările prin noroc sau prin factori externi, nu prin competențele proprii. Ulterior, studiile au arătat că acest fenomen nu este legat doar de un anumit gen sau de un anumit domeniu. Atât femeile, cât și bărbații pot experimenta sindromul impostorului, indiferent de nivelul de educație sau de experiența profesională, conform D’amoremental.com.

Este important de menționat că sindromul impostorului nu este o tulburare mintală recunoscută oficial în manualele de diagnostic, precum DSM-5 sau ICD-11. Este mai degrabă un tipar de gândire sau o distorsiune cognitivă. Persoanele care se confruntă cu acest fenomen tind să pună succesul pe seama norocului, a contextului sau a ajutorului primit, și nu pe propriile abilități.

Se pot simți inferiori colegilor și pot avea impresia că au „păcălit” lumea în legătură cu competența lor. Din această cauză, pot evita noi responsabilități sau, din contră, pot depune un efort excesiv pentru a demonstra constant că merită locul pe care îl au. Efectele se pot vedea în carieră, în relațiile personale și în stima de sine. De aceea, recunoașterea acestui tipar de gândire este un pas important. Atunci când înțelegi că aceste sentimente fac parte dintr-un mecanism psihologic cunoscut, devine mai ușor să le gestionezi și să construiești o imagine mai echilibrată și mai realistă despre tine.

De ce apare

Sindromul impostorului apare dintr-un amestec de factori psihologici, sociali și de mediu, care fac ca o persoană să își vadă greșit propriile abilități. Nu este o boală recunoscută oficial, ci mai degrabă un mod de a gândi. Persoana simte că nu merită succesul pe care îl are și trăiește cu teama că, la un moment dat, va fi „descoperită” ca fiind nepregătită sau necalificată, chiar dacă realitatea arată altceva. Aceste stări nu apar dintr-un singur motiv, ci din mai mulți factori care se adună în timp.

Un rol important îl au trăsăturile personale. Perfecționismul, stima de sine scăzută și comparația constantă cu alții pot alimenta îndoiala de sine. O persoană care își impune standarde foarte ridicate sau crede că trebuie să știe totul pentru a se simți „pregătită” va avea tendința să nu fie niciodată mulțumită de sine, chiar și atunci când reușește. În loc să își recunoască meritul, poate pune succesul pe seama norocului sau a contextului, iar teama de eșec sau de a fi „demascată” devine constantă.

Experiențele din copilărie pot contribui și ele. Dacă cineva a crescut într-un mediu în care realizările erau mereu însoțite de critici sau de așteptări foarte mari, este posibil să fi învățat că nu este niciodată suficient de bun. La maturitate, acest lucru se poate transforma într-o nevoie continuă de aprobare și într-o frică puternică de a nu dezamăgi sau de a nu fi descoperit ca „impostor”.

Și mediul social are un impact. În contexte competitive, cu presiune mare pe performanță și succes, oamenii tind să fie mai duri cu ei înșiși. Compararea constantă cu colegii sau cu cei considerați „cei mai buni” poate accentua sentimentul de inadecvare, chiar dacă persoana este, în mod obiectiv, competentă. Cercetările arată că și anumite trăsături de personalitate, cum ar fi tendința spre anxietate sau sensibilitatea emoțională crescută, pot fi legate de sindromul impostorului. Aceste trăsături pot face ca o persoană să își vadă greșelile mai clar decât reușitele și să își minimizeze constant succesele.

Cum se manifestă la muncă și în școală

Sindromul impostorului se poate manifesta diferit la locul de muncă și în școală, dar în ambele situații are efect asupra performanței, motivației și stării emoționale. Chiar și atunci când o persoană are rezultate bune, diplome sau este apreciată pentru munca ei, poate simți că nu merită aceste reușite și că, la un moment dat, va fi „descoperită” ca fiind nepregătită. Acest mod de a gândi creează o stare constantă de îndoială și auto-critică, care afectează atât activitatea profesională, cât și pe cea academică.

La locul de muncă, aceste lucruri nu sunt întotdeauna vizibile pentru cei din jur. O persoană cu sindromul impostorului poate vorbi despre propriile realizări ca și cum ar fi fost doar noroc sau rezultatul unor împrejurări favorabile, nu al muncii și abilităților sale. În timp, acest tip de gândire poate duce la probleme reale.

Angajatul poate evita proiectele noi de teamă să nu greșească, se poate compara constant cu colegii și poate refuza responsabilități importante. În alte cazuri, reacția este opusă: persoana muncește exagerat de mult pentru a demonstra că își merită poziția. Acest efort continuu poate duce la epuizare profesională și la scăderea satisfacției la locul de muncă.

În mediul școlar, lucrurile arată similar. Elevii sau studenții afectați de acest sindrom au o teamă puternică de eșec și își subestimează constant abilitățile. Pot amâna proiectele, evită să pună întrebări și preferă să nu participe la discuții, de frică să nu pară nepregătiți. În loc să își valorifice cunoștințele, rămân retrași și tensionați. Pe lângă rezultate mai slabe, apar frecvent anxietatea, rușinea și scăderea încrederii în sine, potrivit Nih.gov.com.

Atât la muncă, cât și la școală, există presiune: evaluări, comparații, termene limită și așteptări ridicate. Pentru cineva care trăiește cu sindromul impostorului, toate acestea intensifică senzația că nu este suficient de bun. În timp, apare oboseala emoțională, stresul constant și pierderea bucuriei legate de ceea ce face.

Diferența dintre modestie și sindromul impostorului

Modestia și sindromul impostorului pot părea asemănătoare la prima vedere, pentru că în ambele situații persoana nu își scoate în evidență reușitele. Totuși, în interior lucrurile sunt foarte diferite. Modestia este o trăsătură sau un comportament prin care cineva își recunoaște realizările, dar nu simte nevoia să se laude cu ele. O persoană modestă știe că are abilități și că a muncit pentru succesul ei, însă alege să se prezinte simplu și echilibrat. Nu caută să impresioneze și nu se compară obsesiv cu ceilalți. În general, modestia este un semn de maturitate și de încredere sănătoasă în sine.

Sindromul impostorului este cu totul altceva. Aici nu vorbim despre discreție, ci despre îndoială profundă. Persoana nu reușește să creadă că merită succesul pe care îl are, chiar dacă există dovezi clare că este competentă. Se simte ca un „impostor” și are impresia că i-a păcălit pe ceilalți. Reușitele sunt puse pe seama norocului, a întâmplării sau a ajutorului primit, nu pe munca și abilitățile proprii. Chiar și atunci când primește aprecieri sau rezultate bune, sentimentul că „nu e suficient de bună” rămâne.

Diferența esențială ține de felul în care persoana se vede pe sine. Modestia pornește dintr-o imagine realistă și stabilă: știu ce pot, dar nu simt nevoia să arăt asta la fiecare pas. Sindromul impostorului pornește din nesiguranță: indiferent ce realizez, nu pot să cred că merit. Un om modest își cunoaște valoarea, chiar dacă nu o afișează. Cineva care trăiește cu sindromul impostorului nu reușește să și-o recunoască.

Semne că te confrunți cu sindromul impostorului

Din comportamentul tău de zi cu zi îți poți da seama imediat că suferi de sindromul impostorului. Semnele merg dincolo de emoțiile obișnuite de nesiguranță legate de muncă sau școală și arată un tipar repetitiv de îndoială de sine și de tendința de a pune succesul pe seama altor factori.

Unul dintre cele mai clare semne este îndoiala constantă. Chiar și atunci când ai rezultate bune sau dovezi clare ale reușitei tale, continui să simți că nu ești suficient de bun sau că nu meriți ceea ce ai obținut. Sentimentul nu dispare după un succes, ci revine de fiecare dată când apare o nouă realizare. Un alt semn este faptul că atribui succesul altor factori, nu abilităților tale. Dacă îți spui frecvent că a fost doar noroc, că ai avut sprijin sau că lucrurile „au ieșit bine întâmplător”, este posibil să fie vorba despre acest tipar. În loc să îți recunoști munca și competența, cauți explicații externe.

Teama de a fi „descoperit” este, de asemenea, un indiciu puternic. Poți simți anxietate înaintea prezentărilor, evaluărilor sau a oricărei situații în care trebuie să îți demonstrezi competența. Gândul că, într-o zi, ceilalți își vor da seama că „nu știi ce faci” poate deveni persistent. Perfecționismul și autocritica severă apar frecvent în acest context. Îți stabilești standarde foarte înalte și te critici dur atunci când nu le atingi. Orice greșeală este interpretată ca o dovadă că nu meriți poziția sau aprecierea primită.

Dificultatea de a accepta complimente este un alt semn. Atunci când cineva te laudă, ai tendința să minimalizezi sau să respingi aprecierea, spunând că nu este ceva important sau că oricine ar fi putut face același lucru. De asemenea, amânarea proiectelor importante, frica atât de eșec, cât și de succes, sau nevoia constantă de validare din partea altora sunt alte semne că suferi de sindromul impostorului. În spatele acestor reacții stă dorința de a te proteja de critici sau de a demonstra în permanență că ești capabil, chiar dacă în interior te simți nesigur.

Cum poți depăși sindromul impostorului

Deși sindromul impostorului se manifestă diferit de la o persoană la alta, el poate fi gestionat. Important este să înveți să îl recunoști și să nu îl lași să îți afecteze cariera sau starea de bine.

Separă sentimentele de fapte. Primul pas este să înțelegi că faptul că simți ceva nu înseamnă automat că este adevărat. Poți avea gânduri precum „nu sunt suficient de bun”, dar asta nu înseamnă că realitatea confirmă acest lucru. Încearcă să îți analizezi emoțiile, dar și faptele concrete: rezultatele, feedbackul primit, proiectele duse la capăt. De multe ori, dovezile arată că abilitățile tale sunt reale, chiar dacă tu le pui la îndoială.

Recunoaște-ți meritele. Atunci când te simți inferior sau nesigur, amintește-ți momentele în care ai avut succes. Poate ai primit un mesaj de apreciere de la un manager, un coleg ți-a spus că munca ta contează sau un proiect realizat de tine a fost considerat o reușită pentru companie. Păstrează aceste dovezi, într-un folder, într-un email sau într-un document, și revin-o la ele în zilele mai dificile, potrivit reginamaria.ro.

Nu te mai compara constant cu alții. La birou este ușor să te compari cu ceilalți, dar acest obicei alimentează sindromul impostorului. În realitate, aproape toată lumea are momente de nesiguranță, indiferent cât de competentă este. Paradoxal, cei care sunt cu adevărat nepregătiți rareori își pun astfel de întrebări. Faptul că te analizezi și îți pui probleme poate fi un semn de responsabilitate. Important este să folosești acest lucru ca motivație pentru a evolua, nu pentru a te descuraja.

Construiește un sistem de suport. Un mediu de lucru foarte competitiv sau toxic poate accentua aceste sentimente. De aceea, este util să te înconjori de oameni care te sprijină, care se bucură de reușitele tale și care nu încearcă să te pună într-o lumină proastă. Sprijinul colegilor sau al prietenilor poate face o diferență reală.

Găsește un mentor. Când treci printr-o perioadă dificilă și vezi doar greșelile sau eșecurile, discuția cu o persoană cu mai multă experiență te poate ajuta. Mentorul nu trebuie neapărat să fie cineva de la locul de muncă. Poate fi orice persoană în care ai încredere și pe care o admiri. O perspectivă din exterior te poate ajuta să vezi lucrurile mai clar.

Setează obiective realiste. Așteptările nerealiste pot alimenta sentimentul de eșec. Dacă îți propui obiective imposibil de atins într-un timp scurt, dezamăgirea este aproape garantată. Este mai sănătos să îți stabilești pași clari și realizabili, astfel încât să simți progresul și nu presiunea constantă.

Apelează la un specialist, dacă este nevoie. Dacă aceste sentimente persistă și îți afectează semnificativ viața profesională sau personală, sprijinul unui psihoterapeut poate fi foarte util. Terapia te poate ajuta să înțelegi tiparele de gândire care te blochează și să le schimbi treptat.

