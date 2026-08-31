Temperatura medie a fost cu 2,6 grade Celsius mai mare decât cea din perioada 1991-2020 și cu 4,4 grade Celsius peste media termică din perioada 1961-1990, a anunțat luni serviciul național de meteorologie Geosphere Austria, citat de DPA, relatează Agerpres.

Recorduri de temperatură au fost stabilite la peste 100 de staţii meteorologice austriece. Pentru prima dată de la începutul măsurătorilor, temperaturile din Austria au depăşit pragul de 41 de grade Celsius. De asemenea, între 1 iunie şi 31 august, în întreaga ţară s-au înregistrat precipitaţii cu aproximativ o treime mai puţine decât media pe termen lung.

"A devenit dificil să mai găsim adjectivele potrivite" pentru a descrie vara anului 2026, a declarat climatologul Alexander Orlik de la Geosphere Austria.

"Extraordinar, extrem sau fără precedent - toate acestea au fost descrieri adecvate pentru valorile termice maxime, durata valurilor de căldură, numărul zilelor fierbinţi, al celor foarte fierbinţi şi al nopţilor tropicale, precum şi numărul neobişnuit de mic al zilelor cu îngheţ din zonele montane înalte", a adăugat el.

Vara acestui an a fost marcată, de asemenea, de precipitaţii scăzute, fiind una dintre cele mai secetoase cinci veri de când măsurătorile austriece au început să fie realizate în 1858. Vara 2026 a venit după o primăvară care a fost, la rândul ei, excepţional de secetoasă.

În timpul primelor opt luni din 2026, cantitatea de precipitaţii a fost mai mică decât în oricare an din istoria măsurătorilor pluviometrice relevante, care au început în această ţară în urmă cu 169 de ani, potrivit Geosphere Austria.