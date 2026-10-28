La atmosfera înfricoșătoare contribuie luminile și sunetele scoase de diverse ornamente. Interesul este mare, spun cei care vând astfel de produse.

Învăluită în ceață și luminată dramatic, această casă din Iași spune o poveste înfricoșătoare. Pe terasă te întâmpină un schelet, la fereastră dansează fantome, iar trecătorii aud sunete sinistre, pentru că dovlecii și vrăjitoarele au senzori de mișcare.

Proprietarul spune că s-a inspirat din Statele Unite, iar copiii familiei au fost încântați.

Vlad Dermanschi, proprietar al casei: „Pentru entuziasmul care a fost, își merită toți banii. Toți trei îmi spuneau: «Dă-mi telecomanda să dau și eu un pic de fum, un pic de ceață!» Urmează și dovlecii să îi decorăm, le facem fețe caraghioase.”

Nu departe, la o altă casă, vezi un cimitir în curte și personaje macabre la ferestre. Proprietara, întoarsă recent din Canada, a mărturisit că și-a decorat locuința pentru puștii din împrejurimi.

Petronela Vasilenco, proprietara casei: „A fost foarte multă treabă, pentru că trebuie să fii foarte atent la detalii: căutat schelet, căutat zombi, tot felul de materiale. În curând vom avea câteva sicrie și un laborator foarte interesant la subsol.”

Vecină: „Superbă, e ceva nou pentru noi. O să-mi aduc și eu copilașul.”

Comparativ cu octombrie anul trecut, o platformă de comerț online spune că a înregistrat vânzări cu 65% mai mari în această lună. S-au cumpărat cu 56% mai multe decorațiuni și ornamente și de trei ori mai multe produse destinate efectelor speciale, spun reprezentanții acesteia.

Romeo Asiminei, sociolog la UAIC Iași: „Este un context în care ieșim din cotidian. Halloween-ul s-a transformat, inclusiv amenajarea unei case s-a transformat într-un moment în care petrecem timp cu cei din familie. Decorațiunile sunt din ce în ce mai creative și reprezintă o formă și o modalitate prin care noi ne exprimăm, arătăm celorlalți că suntem parte din acest fenomen.”

Costul decorării unei case pentru Halloween poate depăși chiar și 10.000 de lei, potrivit unei analize a prețurilor de pe platformele online.