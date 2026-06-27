Meteorologii avertizează însă că acesta este doar începutul unei serii de nopți tropicale.

În centrul orașului Cluj-Napoca a fost forfotă până târziu în noapte. Așadar, aerul condiționat din locuințe „s-a odihnit” câteva ore, în timp ce clujenii au dat piept cu atmosfera tropicală.

Fete: „Eu am lucrat ieri mult și nu am părăsit casa deloc până pe la 20. Era foarte, foarte cald”.

Și în Bistrița, străzile au fost animate de cei care au pornit în cursa pentru ceva răcoritor.

Bărbat care bea limonadă: „Foarte bună, foarte rece, după o zi atât de călduroasă că cea de astăzi. Se consumă multe băuturi reci că lumea să se răcorească și, fiind o seară plăcută, la ceas de seară merită să vii să te relaxezi."

Codul roșu de caniculă din acest final de săptămână aduce minime nocturne între 17 și 25 de grade, spun meteorologii.