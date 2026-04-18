Pe bulevardul Kiseleff se deschide „Bucharest Street Food Festival” – un festival plin de arome internaționale, muzică live și activități pentru toate vârstele.

Corespondent Știrile PRO TV: „Termometrele arată în capitală la prânz 16 grade Celsius, așa că bucureștenii au ieșit la plimbare – pe jos, cu bicicleta sau trotineta. Mulți s-au oprit pe bulevardul Kiseleff, unde este organizat în acest weekend un festival cu mâncăruri din toate colțurile lumii.

Pe stânga și pe dreapta bulevardului sunt amplasate furgonete cu mâncare – burgeri, fructe de mare, pizza și alte sortimente de mâncare, pregătite după rețete artizanale.

Aici a fost creată și o zonă verde de relaxare, pentru familii și tineri, și vor fi organizate activități pentru toate vârstele. Odată cu lăsarea serii vor fi concerte. Intrarea, în cele două zile de festival, este gratuită.”