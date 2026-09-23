Deși forma scurtă este întâlnită des în vorbirea de zi cu zi, atunci când ne referim la locul de muncă, forma corectă este puțin folosită.

Servici sau serviciu. Cum se spune corect

Forma corectă este „serviciu”, atunci când substantivul este folosit cu sensul de loc de muncă sau activitate profesională.

Forma „servici” este considerată greșită în acest context. Chiar dacă este foarte răspândită în vorbirea curentă, nu este forma recomandată în limba română literară.

De ce spunem „serviciu”, nu „servici”

Confuzia apare, cel mai probabil, din cauza pronunției rapide și a faptului că, în conversațiile de zi cu zi, ultima vocală poate fi mai puțin evidentă. Astfel, „serviciu” ajunge să fie rostit sau scris „servici”.

Profesoara de limba română Corina Popa a atras atenția asupra acestei greșeli în cadrul unei lecții despre cele mai frecvente greșeli de exprimare și de scriere.

„Nu mai mergeți la «servici». Dacă v-ați dus, vă întoarceți și mergeți la «serviciu». (...) Ne gândim că mergem și facem un serviciu cuiva pentru care suntem plătiți”, a explicat profesoara la Vorbește Lumea.

Exemple în care se folosește corect „serviciu”

Cuvântul „serviciu” poate fi folosit în mai multe contexte, inclusiv atunci când vorbim despre locul de muncă, dar și despre o activitate sau o prestație oferită unei persoane.

Când ne referim la locul de muncă, sunt corecte formulări precum:

„Mă duc la serviciu.”

„Sunt la serviciu.”

„După serviciu, merg direct acasă.”

„Am mult de lucru la serviciu.”

„Astăzi am plecat mai devreme de la serviciu.”

De asemenea, „serviciu” poate desemna o activitate sau o prestație oferită unei alte persoane. De exemplu: „I-am făcut un serviciu unui coleg”.

Pentru a evita greșeala, este suficient să fie reținută forma completă a cuvântului serviciu.

Așadar, atunci când este vorba despre locul de muncă, formularea corectă este „merg la serviciu”, nu „merg la servici”. Chiar dacă forma fără „u” este des întâlnită în limbajul colocvial, în scris și în exprimarea îngrijită trebuie folosită forma „serviciu”.