Apare DNA-ul bisericesc. Cum vrea Biserica Ortodoxă Română să-i prindă pe preoții corupți

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns unui credincios că nu a auzit de înființarea DNA-ului bisericesc, după ce i s-a cerut să lămurească situația noii structuri propuse a se înființa în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, scrie News Bucovina.

”Nu am cunoștință despre înființarea unei astfel de structuri. Pace și multă liniște sufletească!”, i-a răspuns simplu ierarhul.

Propunerea privind DNA-ul bisericesc este însă cât se poate de reală și a venit în ședința de lucru a Permanenței Consiliului Național Bisericesc din data de 14 decembrie 2023, indică sursa citată.

Practic, BOR vrea să înființeze corpuri canonice de control juridic și financiar la nivel patriarhal și mitropolitan, pentru consolidarea măsurilor canonice împotriva corupției în Biserica Ortodoxă Română.

Astfel, Permanența Consiliului Național Bisericesc a constatat că Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române nu abordează abaterile precum corupția materială, deturnarea de fonduri, obținerea ilegală de fonduri, darea și luarea de mită, traficul de influență și cumpărarea de influență. Prin urmare, s-a propus adăugarea acestor fapte de corupție ca abateri sancționabile de către autoritatea bisericească.

Propunerea privind înființarea așa-zisului DNA bisericesc urmează să fie prezentată spre analiză și aprobare în cadrul următoarei ședințe de lucru a Sfântului Sinod.

Până atunci, cei mai nemulțumiți de noua structură par a fi credincioșii, culmea, și nu înaltele fețe bisericești.

”Asta ne trebuie nouă, am ajuns de râsul sectarilor”

Așa se face că, dacă ÎPS Calinic a mărturisit că nu a auzit de așa ceva, credinciosul căruia i-a răspuns s-a arătat de-a dreptul vehement în convingerile sale.

”Înaltpreasfințite Calinic, iar îndrăznesc să vă supăr, dar nu am cui să îi scriu pentru că la Cancelaria Sfântului Sinod nu te bagă nimeni în seamă, dar vreau să mă lămuriți și să-mi explicați, poate am înțeles eu greșit, dar asta am înțeles: Înaltpreasfințite Calinic, asta ne trebuie nouă, s-au rezolvat toate problemele din Biserica Ortodoxă Română, cu sectele, ereziile, schismele, masonii, încălcările de canoane, și ne lipsea un DNA BISERICESC, am ajuns de râsul sectarilor, ereticilor, ateilor, neo-marxiștilor (le dăm apă la moară) care arată cu degetul spre noi, de parca la ei ar fi totul „roz” și tot răul din țara asta este în Biserica Ortodoxă Română, noi îi susținem prin laicizarea Bisericii Ortodoxe Române, ecumenism, DNA, compromis, politică.



Acest DNA-BISERICESC încalcă toate canoanele ce țin de autonomia eparhială, băgând în Biserică un corp de control mirenesc… Dar dacă s-a primit ordin pe unitate să se „distrugă” Biserica din interior, executăm…



Pleroma Bisericii a fost desființată, autonomia eparhială la fel, s-a introdus erezia supremației ierarhului … , facem politică și nimic mai mult, politică, diplomație, compromis, răzbunări, nimic duhovnicesc… doar răzbunări și reglări de conturi, asta va face acest DNA-BISERICESC! Despre … care se antepronunță o să se vorbească în Sfântul Sinod?!, NU CRED, pentru că el de fapt conduce și dă direcția spre care se merge!!!”, a transmis credinciosul.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , Dată publicare: 22-02-2024 08:41