Ambasada Rusiei face reclamă filmelor rusești de la TIFF, al cărui slogan de anul acesta este „Faceți filme, nu război”

TIFF

Ambasada Rusiei la București promovează Festivalul Internațional de Film Transilvania și evidențiază filmele rusești care vor rula la Cluj-Napoca, în condițiile în care prestigiosul eveniment se desfășoară sub deviza ”Faceți filme, nu război”.

Ambasada Rusiei în România promovează pe pagina proprie de Facebook Festivalul Internațional de Film Transilvania și amintește peliculele rusești care vor rula la Cluj-Napoca, în condițiile în care ediția din acest an a unui dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din această parte a Europei se desfășoară sub deviza ”Make films, not war” (”Faceți filme, nu război”).

”În Cluj-Napoca a început festivalul internațional de film „TIFF”.

În perioada 17-26 iunie, pe scenele de proiecție din Cluj vor fi redate peste 350 de proiecţii – poveşti legendare şi filme în premieră absolută, printre care se numără și proiecții rusești, cum ar fi, „FEBRA LUI PETROV” - 2021, regizor: Kirill Serebrennikov, „OSTROV” - 2021, regizor: Svetlana Rodina, „CĂPITANUL VOLKONOGOV A SCĂPAT” - 2022, regizor: Natalia Merkulova”, se arată în postarea Ambasadei Rusiei la București.

Ambasada Rusiei ignoră deviza ”Faceți filme, nu război”

Evident, reprezentanța diplomatică a Rusiei nu putea aminti în această prezentare a TIFF că ediția din acest an se referă în mod special la războiul sângeros declanșat de Kremlin în Ucraina.

Ambasada se face, astfel, că nu știe că TIFF se desfășoară sub deviza ”Faceți filme, nu război” și ignoră acest aspect, limitându-se doar la reclama făcută propriilor filme.