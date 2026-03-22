Iar pentru ceva mai multă adrenalină, unii au ales karting-ul.

Pe o pistă de karting din București, orice iubitor de viteză își poate testa îndemânarea fără a se pune în pericol.

Kartingul atrage iubitorii de adrenalină

Fată: „E puțină adrenalină, e incredibil. Mă simt foarte în siguranță cu tot echipamentul ăsta. E o activitate pe care o facem în general în weekend-uri tocmai ca să fie altceva, nu pur și simplu să ieșim la terasă.”

O cursă durează 8 minute, iar obiectivul este să ajungi primul la linia de sosire.

Băiat: „Am încercat să scoatem niște timp bun, dar din păcate colegii ne-au pus bețe în roate. Acest traseu te obișnuiește cu traficul din București, numai că în loc de gropi sunt câteva obstacole.”

Băiat: „Având în vedere că motorina e 10 lei, mai repede vii la karting.”

Pentru o astfel de experiență de weekend, prețurile încep de la 80 de lei.

Continuăm lista activităților antrenante de weekend, care pot înlocui oricând o ieșire în mall, cu un loc de joacă. Indiferent de vârstă, distracția se simte la fel.

Locurile de joacă atrag și adulții

Corespondent PROTV: „Trambulinele sunt, fără îndoială, atracția principală aici, pentru că aici oricine se poate simți din nou copil, măcar pentru câteva momente.”

Fată: „Am zis că ăsta e cel mai potrivit loc și pentru cei mari și pentru cei mici. Cu prietenii mei care toți avem peste 20 de ani.”

Fetiță: „Mi s-a părut foarte interesant locul pentru că e și loc de cățărat, sunt multe trambuline și jocuri.”

Băiat: „Prima oară am crezut că e mai mult un loc pentru copii, dar ne-am distrat.”

Andreea Decu- asistent manager: „La noi vin tot felul de clienți, de la copii cu părinți, până la adolescenți, chiar și adulți singuri fără copii. Mai orice om care caută distracție și locul de joacă pe care nu l-au avut în copilărie.”

Cei care vor să își petreacă timpul liber în acest loc de joacă trebuie să scoată din buzunar până la 200 de lei.