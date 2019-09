A fost dată în judecată din cauza cocoșului care îi trezea pe vecini, dar a câștigat procesul

Potrivit autorităților, judecătorul i-a dat dreptate femeii, spunând că pasărea are dreptul să cânte, informează Daily Mail.

Corinne Fesseau a declarat că nimeni nu s-a plâns de cocoșul său, până când un cuplu de pensionari și-a cumpărat o casă de vacanță lângă locuința femeii.

După ce cuplul s-a plâns că este trezit în fiecare zi de cocoș, Corinne a încercat de mi multe ori să-l facă să nu mai cânte. Ar fi încercat chiar să-l păcălească că ziua este noapte, acoperindu-l cu o pătură.

Judge rules in favour of Maurice the rooster after neighbours took owner to court demanding the bird stopped waking them up https://t.co/jAHqJb0leM