Cuplurile nu sunt cele care evită orice conflict sau fac gesturi spectaculoase. Sunt cele care revin constant la momente mici, împărtășite, de prezență și conectare.

De ce obiceiurile zilnice contează în relațiile fericite

Obiceiurile modelează modul în care lucrăm, cum gestionăm stresul și cum ne raportăm la ceilalți. Ele determină dacă ne apropiem de obiectivele noastre sau repetăm aceleași greșeli.

Același lucru este valabil și în relațiile romantice. Nivelul de satisfacție, stabilitatea și sentimentul de conexiune sunt direct legate de comportamentele pe care le repetăm zilnic.

Mark Travers, doctor în psihologie, este specializat în relații de cuplu și a absolvit Cornell University și University of Colorado Boulder. El studiază cuplurile și este, la rândul său soț, iar din aceste perspective, a observat că unele dintre cele mai puternice ritualuri de relație sunt și cele mai simple. El a vorbit despre cele cinci obiceiuri care apar constant în cele mai fericite și reziliente relații.

Celebrarea succesului celuilalt

Oamenii sunt programați biologic să acorde mai multă atenție aspectelor negative. Acest mecanism i-a ajutat pe strămoșii noștri să supraviețuiască, identificând pericolele. În relațiile moderne, însă, poate duce la pesimism, critică sau nemulțumire constantă.

În timp, o mentalitate orientată spre probleme îi determină pe parteneri să caute defecte în loc să aprecieze momentele pozitive. De aceea, ceea ce cercetătorii numesc „capitalizare”, modul în care reacționează partenerul când celălalt împărtășește o veste bună, este important, explică psihologul, conform cnbc.

Studiile arată că atunci când reacția este entuziastă (pun întrebări, își arată interesul, sărbătoresc reușita), cuplurile raportează un nivel mai ridicat de satisfacție și legături emoționale mai puternice.

Menținerea relațiilor sociale în afara cuplului

Mark Travers spune că este important să simți că partenerul este „persoana ta”, dar nimeni nu poate satisface toate nevoile emoționale, sociale și psihologice ale altcuiva.

Cuplurile fericite investesc în prietenii, relații de familie și conexiuni comunitare, atât împreună, cât și separat. Astfel, relația nu este împovărată de așteptări nerealiste.

Când partenerii au sprijin social și în afara relației, sunt mai puțin predispuși la resentimente, senzația de constrângere sau epuizare emoțională. Relația devine o alegere, nu o obligație.

Crearea împreună a unor „spații terțe”

Diversitatea menține interesul într-o relație. Chiar și relațiile solide pot deveni monotone când dispare noutatea, mai ales pentru cuplurile care locuiesc împreună și au locuri de muncă solicitante. Rutina muncă–casă–somn poate deveni repetitivă.

De aceea, cuplurile fericite caută activ „spații terțe”, medii diferite de casă (primul spațiu) și locul de muncă (al doilea spațiu). Poate fi o cafenea preferată, o sală de escaladă, un traseu de plimbare, o seară de jocuri sau un curs urmat împreună.

Scopul principal al acestor spații este explorarea intenționată. Introducerea regulată a unor astfel de experiențe aduce noutate și dinamism, fără a necesita schimbări majore.

Exersarea independenței alături de apropiere

Consecvența și sprijinul sunt esențiale într-o relație sănătoasă. Totuși, în timp, unii parteneri ajung să depindă excesiv unul de celălalt pentru reglarea emoțională, luarea deciziilor sau gestionarea responsabilităților zilnice, ceea ce poate duce la codependență.

Cuplurile fericite mențin un echilibru prin cultivarea independenței. Își păstrează hobby-uri individuale, petrec timp separat sau gestionează anumite responsabilități pe cont propriu.

Această independență ajută la menținerea identității personale și oferă ceva adesea subestimat: ocazia de a simți dorul unul de celălalt.

Menținerea unei conexiuni emoționale

Faptul că te trezești zilnic lângă aceeași persoană poate crea iluzia unei cunoașteri profunde. Mulți cred că apropierea fizică generează automat apropiere emoțională, însă nu este întotdeauna așa. Oamenii evoluează și se schimbă constant.

Cuplurile fericite rămân curioase. Își amintesc că sunt într-o continuă transformare. Își fac timp să pună întrebări și să observe noile dorințe, vise și nevoi ale partenerului. Astfel evită una dintre cele mai frecvente capcane ale relațiilor: distanța emoțională în ciuda proximității fizice.

Cum să integrezi aceste obiceiuri în viața de zi cu zi

Începe cu pași mici: Introdu unul sau două obiceiuri pe rând pentru a evita sentimentul de copleșire. Fii consecvent: Adoptă practici zilnice sau săptămânale pentru ca obiceiurile să devină stabile. Adaptează în timp: Reevaluează și ajustează obiceiurile pe măsură ce relația evoluează.

Nu veți face mereu lucrurile corect. Veți greși, veți avea zile mai puțin bune, veți reveni la comportamente mai puțin potrivite sau veți rata obiectivul. Când se întâmplă asta, este important:

Să fiți iertători: Progresul nu este întotdeauna liniar.

Să comunicați deschis: Discutați despre dificultăți și reafirmați angajamentul față de dezvoltare. Comunicarea este esențială, iar reafirmarea are un impact la fel de important.

Să căutați ajutor atunci când este necesar: Terapia sau consilierea pot oferi sprijin suplimentar. Terapia de cuplu m-a ajutat să înțeleg mai bine perspectiva partenerului. Prezența unei persoane neutre care să ne ghideze în conflicte ne-a oferit instrumente noi pentru a gestiona singuri obstacolele viitoare, conform camillestyles.

Beneficiile pe termen lung ale menținerii acestor ritualuri

Cuplurile care gestionează cu succes tranzițiile vieții sunt cele care își fac timp să discute despre cum pot face față schimbărilor împreună. Emoțiile și comportamentele pozitive constante pot proteja relația de fluctuațiile obișnuite ale vieții.

Cuplurile care își exprimă sentimentele pozitive și se percep reciproc într-o lumină favorabilă au șanse mai mari de succes în relație. O perspectivă pozitivă asupra legăturii dintre parteneri contribuie la stabilitatea relației și poate reduce impactul emoțiilor negative, chiar și în timpul conflictelor. Iertarea, precum și recunoștința simțită și exprimată, au efecte benefice asupra relației.

Capacitatea de a asculta și de a înțelege perspectiva și experiența emoțională a celuilalt, de a împărtăși propriile gânduri și trăiri cu partenerul și de a rezolva problemele împreună reprezintă, de asemenea, caracteristici ale relațiilor satisfăcătoare și de succes. Aceste calități îi ajută pe parteneri nu doar să depășească stresul vieții, ci și să își consolideze relația atât în perioadele bune, cât și în cele dificile.