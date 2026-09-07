Totodată, numărul firmelor cu datorii neachitate a ajuns la 48.028, cu peste o mie mai multe decât în trimestrul anterior (47.012). Ca şi până acum, ponderea cea mai mare a restanţelor provine din domenii precum construcţiile, comerţul şi transporturile.

Obligaţiile către bugetul de stat continuă să reprezinte majoritatea restanţelor, cu un total de 57,6 miliarde lei în trimestrul al doilea din 2026, din care 1,7 miliarde lei sunt contestate de firme. Bugetul asigurărilor sociale înregistrează datorii de 14,9 miliarde lei, cu 46 de milioane lei contestate. Restanţele către bugetul de sănătate depăşesc 4,6 miliarde lei, din care 18,5 milioane lei sunt contestate. Cea mai mică valoare rămâne la bugetul asigurărilor de şomaj, cu 502 milioane lei datorii, din care sub un milion de lei sunt contestate.

Bucureşti adună 31,9 miliarde lei, adică peste 41% din totalul naţional, sumă generată de 19.045 de firme cu restanţe în trimestrul al doilea.

Urmează, la mare distanţă: Ilfov, cu 6 miliarde lei; Constanţa, cu 3,8 miliarde lei; Timiş, cu 2,7 miliarde lei; Buzău şi Sibiu, fiecare cu peste 2,1 miliarde lei.

La celălalt capăt al clasamentului, Covasna, Vâlcea şi Sălaj rămân judeţele cu cele mai mici datorii acumulate, sub 170 milioane lei fiecare.

Pe sectoare de activitate, construcţiile de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale se menţin pe primul loc, atât ca valoare a datoriilor - 5,14 miliarde lei, cât şi ca număr de firme restante, 5.977 în total.

La distanţă, comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului totalizează aproape trei miliarde lei, iar comerţul cu ridicata specializat al altor produse depăşeşte 2,5 miliarde lei.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanţe sunt: industria chimică, cu 2,3 miliarde lei; activităţile de protecţie şi gardă, cu aproape două miliarde lei; activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata, cu 1,9 miliarde lei; activităţile de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, cu peste 1,8 miliarde lei; transportul rutier de mărfuri, cu 1,7 miliarde lei; construcţia de drumuri şi căi ferate, cu 1,7 miliarde lei.

Datoriile companiilor către bugetul de stat erau de 77,8 miliarde de lei în ultimul trimestru din 2025

Datoriile companiilor către bugetul de stat și bugetele sociale au crescut în ultimul trimestru din 2025. La finalul anului, valoarea totală a restanțelor a ajuns la 77,8 miliarde de lei, în creștere față de 76,7 miliarde de lei la sfârșitul trimestrului al treilea, potrivit datelor unei platforme de analiză financiară.

În același timp, 45.108 firme figurează cu datorii restante la stat, cele mai multe activând în domenii precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Cea mai mare pondere a restanțelor este reprezentată de obligațiile către bugetul de stat, care însumează 58,5 miliarde de lei în trimestrul IV din 2025. Din această sumă, 1,65 miliarde de lei reprezintă datorii contestate, aflate în litigii fiscale.

Datoriile către bugetul asigurărilor sociale se ridică la 14,4 miliarde de lei, în timp ce restanțele către bugetul de sănătate depășesc 4,4 miliarde de lei. În cazul bugetului asigurărilor pentru șomaj, datoriile restante sunt de 509 milioane de lei.

Bucureștiul aduna aproape 40% din datoriile naționale

Distribuția teritorială arată o concentrare puternică a datoriilor în București, care cumulează 30,9 miliarde de lei, adică aproape 40% din totalul național. În Capitală sunt înregistrate 17.917 firme cu restanțe la stat.

Pe următoarele locuri se află:

• Ilfov - 7,3 miliarde de lei;

• Constanța - 3,5 miliarde de lei;

• Timiș - 2,7 miliarde de lei;

• Sibiu, Buzău și Hunedoara - fiecare cu datorii de peste 2 miliarde de lei.

La polul opus, județele Covasna, Vâlcea și Sălaj înregistrează restanțe sub 200 de milioane de lei.