Potrivit Artmark, licitaţia unei părţi a Colecţiei Darius Vâlcov este în desfăşurare, iar expoziţia, intitulată "Mari Maeştri ai Artei Româneşti la Craiova", va avea vernisajul joi, 5 februarie, de la ora 18:00, la Epoca Agape (str. Alexandru Macedonski nr. 51) şi va mai putea fi vizitată la aceeaşi adresă doar câteva ore, în seara zilei de joi, şi a doua zi, vineri, în intervalul 10:00-14:00.

"Expoziţia este organizată cu intrare liberă atât pentru colecţionari, cât şi pentru marele public, Casa A10 by Artmark continuând astfel tradiţia de a oferi oricui acces liber la opere de patrimoniu, aşa cum se întâmplă şi la sediul din Bucureşti, la Palatul Cesianu-Racoviţă. Evenimentul extraordinar din Craiova oferă aşadar încă o posibilitate de întâlnire cu aceste lucrări înainte de încheierea vânzării lor în licitaţia programată pentru 17 februarie", afirmă reprezentanţii Artmark într-un comunicat transmis luni.

Printre operele licitate, tablouri de Grigorescu, Tonitza și Corneliu Baba

Valorificarea picturilor din colecţia Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită iniţiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Poate participa la licitaţiile Artmark oricine este prezent în sală, precum şi cei care deschid un cont de colecţionar pe site-ul casei.

"Reamintim că această colecţie, realizată, în aproximativ zece ani, inclusiv prin achiziţii din importante licitaţii internaţionale, cuprinde şi o lucrare de Pablo Picasso, 'Scenă de coridă' (1959), ce marchează un moment istoric pentru piaţa de artă autohtonă: este prima lucrare de Picasso ce va fi tranzacţionată la o licitaţie din România. Acest Picasso are în licitaţia Artmark un preţ de pornire de doar 8.000 de euro. Expoziţia de la Craiova readuce în atenţia publicului şi capodopere ale artei româneşti, între care pânze semnate atât de Nicolae Grigorescu şi de Nicolae Tonitza - artişti canonici ai patrimoniului naţional, cât şi de Corneliu Baba, Eustaţiu Stoenescu şi Spirul Vergulescu - nume cu o puternică rezonanţă locală", mai spun reprezentanţii Artmark.

