Programul include Uvertura Helios, op. 17 de Carl Nielsen, dedicată soarelui mediteranean, expresivul Concertul pentru violoncel și orchestră, op. 43 de Mieczysław Weinberg și Simfonia nr. 4, în mi minor, op. 98 de Johannes Brahms, una dintre cele mai îndrăgite lucrări simfonice.

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Thomas Dausgaard colaborează cu multe dintre cele mai importante orchestre ale lumii, printre care Gewandhausorchester Leipzig, Orchestra Simfonică din Viena și Orchestra Simfonică a Radioului Bavarez, Rundfunk-Sinfonieorchester și Konzerthausorchester Berlin, Royal Philharmonic Orchestra, Toronto Symphony, Houston Symphony. Dausgaard a fost numit dirijor invitat principal al Orchestrei Simfonice și Corului RTVE, precum și dirijor invitat onorific al Filarmonicii din Copenhaga, după mandatul său de succes ca dirijor principal al BBC Scottish Symphony Orchestra. De asemenea, deține titluri onorifice la Orchestra de Cameră a Suediei și la Orchestra Simfonică Națională Daneză. A fost distins cu Ordinul de Cavaler de către Regina Danemarcei, ales în Academia Regală de Muzică din Suedia și este Doctor Honoris Causa al Universității Örebro.

Mario Brunello concertează alături de unele dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii, precum London Symphony, London Philharmonic, Liverpool Philharmonic, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, NHK Symphony Tokyo, Accademia di Santa Cecilia, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Filarmonica della Scala și Munich Philharmonic, Venice Baroque Orchestra. A colaborat cu unele dintre cele mai importante nume ale artei dirijorale, așa cum sunt Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Yuri Temirkanov, Zubin Mehta, Ton Koopman, Manfred Honeck, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Seiji Ozawa, Riccardo Chailly și Claudio Abbado.

Programul concertelor include Uvertura Helios, op. 17 de Carl Nielsen, Concertul pentru violoncel și orchestră, op. 43 de Mieczysław Weinberg și Simfonia nr. 4, în mi minor, op. 98 de Johannes Brahms.

Dirijorul danez Thomas Dausgaard deschide programul cu muzică din țara sa natală. Uvertura Helios, op. 17 de Carl Nielsen este dedicată soarelui mediteranean și descrie călătoria zeului-titan pe firmament, de la răsărit și până la apus, în sonorități impresionante, care redau inspirat lumina, generozitatea și căldura soarelui din sud, toate instrumentele fiind antrenate în creșteri și descreșteri de mare amploare.

Violoncelistul italian Mario Brunello este unul dintre cei mai importanți promotori ai muzicii compozitorului polonez Mieczysław Weinberg, o descoperire senzațională a ultimelor decenii. Concertul pentru violoncel și orchestră, op. 43 traversează o paletă bogată de emoții, de la melancolie la bucurie, în melodii cuceritoare, în ritmuri alerte și cadențe spectaculoase, care pun în valoare calitățile expresive unice ale violoncelului.

Seara se încheie cu Simfonia nr. 4, în mi minor, op. 98, una dintre simfoniile cele mai iubite de public și ultima scrisă de Johannes Brahms, poetul iubirii romantice în muzică, maestrul dramei simfonice și al dansului de sărbătoare.

Programul ultimei luni a Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link: https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.