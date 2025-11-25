Filarmonica George Enescu lansează campania „Nu întoarceți privirea!” împotriva violenței asupra femeilor

Filarmonica George Enescu lansează campania „Nu întoarceți privirea!”, un apel public împotriva violenței asupra femeilor și a indiferenței sociale, în cadrul proiectului global UNiTE to End Violence Against Women al ONU.

Filarmonica George Enescu a transmis astăzi un mesaj clar și puternic împotriva violenței asupra femeilor și a indiferenței sociale față de această problemă, prin lansarea campaniei „Nu întoarceți privirea!”, în cadrul proiectului global de comunicare UNiTE to End Violence Against Women, inițiat de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Această campanie marchează perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2025, interval dedicat conștientizării și acțiunii împotriva violenței asupra femeilor.

Obiectivul campaniei

Campania „Nu întoarceți privirea” pornește de la premisa fundamentală că violența împotriva femeilor nu este problema „celorlalți”, ci afectează întreaga societate. Filarmonica George Enescu a dorit să transmită un mesaj clar: fiecare dintre noi are responsabilitatea de a preveni, semnala și opri violența împotriva femeilor. Acțiunile individuale, fie ele la nivel personal, instituțional sau profesional, contribuie la vindecarea unei societăți afectate de acest flagel.

Inspirată de rolul muzicienilor, campania subliniază faptul că fiecare persoană dispune de „instrumentele” proprii – vocea, comportamentul, poziția socială, expertiza sau influența – pentru a aduce schimbare. În același timp, clipul campaniei arată concret efectele violenței: atunci când femeile dispar, muzica și viața se opresc.

Videoclipul campaniei

Nucleul campaniei este un videoclip realizat cu Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, cu participarea extraordinară a Maestrului Lawrence Foster, filmat în timpul repetițiilor pentru concertele vocal-simfonice din 30 și 31 octombrie 2025. Videoclipul surprinde muzicienii „la muncă”, transmițând mesajul că violența împotriva femeilor ne afectează pe toți și că fiecare trebuie să acționeze.

Coloana sonoră a videoclipului este asigurată de interpretarea „Gloria” din Missa în do major, op. 86, de Ludwig van Beethoven, sub bagheta lui Lawrence Foster. Această alegere nu este întâmplătoare: muzica exprimă rugăciunea și speranța oamenilor pentru o lume a înțelegerii, toleranței și păcii: „Slavă lui Dumnezeu în ceruri și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

Lansarea oficială

Campania a fost lansată pe 25 noiembrie, Ziua pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, în cadrul repetițiilor pentru concertul simfonic săptămânal al Filarmonicii George Enescu. La eveniment au participat artiști din orchestră, printre care Mădălina Fara, prim-violoncelistă și șefa partidei de violoncel, Horațiu Ludușan, violoncelist, dirijorul principal Gabriel Bebeșelea, precum și directorul general al Filarmonicii, Marin Cazacu, alături de Cosmina Simiean, director general DGASMB, și Oana Marinescu, consultant comunicare strategică.

În aceeași zi, concertul susținut de Teodora Brody și Violoncelissimo a avut ca invitați 50 de supraviețuitoare ale violenței domestice, provenind din centrele coordonate de DGASMB. Fațada Ateneului Român a fost iluminată în portocaliu, culoarea simbolică a campaniei ONU.

Marin Cazacu, director general FGE, a subliniat:

„Filarmonica George Enescu nu poate rămâne indiferentă la ce se întâmplă la nivel mondial în privința violenței împotriva femeii. Societatea românească nu este ocolită de acest flagel și ne afectează pe toți. Filarmonica are o tradiție de integrare și respectare a femeilor. Dacă în 1978 erau doar 12 femei în orchestră, astăzi sunt peste 35, ceea ce face activitatea mai armonioasă și relațiile între membri mai bune.”

Oana Marinescu, consultantă în comunicare strategică, a afirmat: „Astăzi transmitem un mesaj social prin muzică. Lansăm această campanie pentru că putem – la fel cum fiecare instituție sau persoană poate să facă ceva pentru a opri violența asupra femeilor. Mesajul principal este: nu mai putem să întoarcem privirea!”

Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu, director general DGASMB, a adăugat: „Este prima dată când serviciile sociale colaborează cu cele culturale. În fiecare zi auzim despre un femicid. Până acum, violența asupra femeilor era discutată doar juridic sau în servicii sociale. Este nevoie de un mesaj de intoleranță prezent în toate instituțiile și domeniile.”

Mădălina Fara, prim-violoncelistă: „Particip la această campanie ca femeie și mamă. Este important să fim atenți la modelul pe care îl oferim copiilor, pentru că ei reprezintă viitorul.”

Horațiu Ludușan, violoncelist, a spus: „Violența împotriva femeii nu ar trebui să existe. În spatele statisticilor sunt femei reale, mame, fiice, prietene. Prin această campanie ne dorim să spunem stop acestor acte și să redăm vocea celor care au pierdut-o.”

Prezența femeilor în Filarmonica George Enescu

Filarmonica George Enescu a fost deschisă femeilor încă din 1923, cu angajarea primelor două membre, mult mai devreme decât alte instituții de profil la nivel mondial. Astăzi:

28% din Orchestră este formată din femei;

61% din membrii Corului sunt femei;

41% din totalul membrilor Orchestrei și Corului sunt femei.

Context global și național

ONU subliniază că violența împotriva femeilor și fetelor rămâne cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului, afectând grav societățile, comunitățile și familiile. În ciuda progreselor legislative și strategice din ultimele trei decenii, 1 din 3 femei suferă violență de-a lungul vieții. La nivel global, o femeie sau fată este ucisă la fiecare șase minute.

În 2025, accentul campaniei ONU este pe violența în mediul digital, inclusiv hărțuirea online, abuzul, deepfake-urile pornografice și campaniile misogine coordonate, care afectează profund drepturile și siguranța femeilor.

Situația din România este deosebit de gravă: de la începutul anului 2025 și până pe 25 noiembrie, 56 de femei și-au pierdut viața, iar în primele șase luni ale anului poliția a intervenit în 61.000 de cazuri de violență domestică, adică aproximativ 14 cazuri pe oră.

Parteneriate și sponsori

Campania „Nu întoarceți privirea!” este realizată cu sprijinul principalilor sponsori Garanti BBVA, Rompetrol și RCI Holding, precum și al sponsorilor URSUS, ENEVO și Groupe SNEF. Susținători includ Symphopay, Aqua Carpatica și Intercontinental. Parteneri media principali sunt RFI România și Radio România Muzical, iar partenerii media suplimentari includ stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania și PressHub. Fundația Art Production asigură parteneriatul artistic, iar OMA Vision gestionează comunicarea campaniei.

Concluzie

Prin această inițiativă, Filarmonica George Enescu își reafirmă rolul activ în societate, demonstrând că arta poate fi un instrument de mobilizare socială și de conștientizare asupra unor probleme grave precum violența împotriva femeilor. Campania „Nu întoarceți privirea!” nu este doar un mesaj cultural, ci și un apel public la responsabilitate, solidaritate și acțiune colectivă, subliniind că fiecare voce contează și că societatea trebuie să fie unită împotriva violenței.

