Dirijorul Leo Hussain și violoncelistul Ștefan Cazacu, pe scena Ateneului în concertele simfonice din 16 și 17 octombrie

Cultura
14-10-2025 | 12:03
concert la ateneul roman
Shutterstock

PARTENERIAT Sub bagheta dirijorului său principal Leo Hussain, Filarmonica George Enescu îl va avea ca solist pe violoncelistul Ștefan Cazacu, într-un program de excepție pe scena Ateneului Român, în serile de 16 și 17 octombrie.  

autor
Stirileprotv

Publicul va asculta două lucrări emblematice ale repertoriului secolului XX: Simfonia concertantă de Serghei Prokofiev, considerată de mulți drept cel mai dificil concert pentru acest instrument compus vreodată, și Simfonia nr. 5 de Gustav Mahler. Mai sunt foarte puține bilete pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y Întregul program al Stagiunii poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Leo Hussain și-a făcut un nume atât în muzica de operă, cât și în cea simfonică. În programele concertelor sale, include adesea lucrări inedite sau mai puțin cunoscute. A dirijat orchestrele simfonice din Hamburg și Viena, orchestrele posturilor de Radio din München, Viena și Köln, Kammerakademie Potsdam, Orchestra Simfonică din Bamberg (Mozartfest Würzburg), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, orchestrele Filarmonicilor din Luxembourg și Praga, orchestrele Gulbenkian și Regală Daneză, orchestrele simfonice din Australia de Vest și Tasmania, Auckland Philharmonia, NHK Symphony Orchestra și Orchestra Simfonică Metropolitană din Tokyo (Festivalul Primăvara de la Tokyo).

Câștigător al Premiului al III-lea la Concursul Internațional George Enescu 2021 și al International Danube Festival – Donaufest (Ulm, Germania – 2022), Ștefan Cazacu este în prezent solist concertist al Filarmonicii din Sibiu și cadru didactic asociat al Universității Naționale de Muzică București. A colaborat ca solist cu toate orchestrele simfonice din România – inclusiv cu Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio – dar și cu Filarmonica din Chișinau sau cu Orchestra de Tineret din Alicante (Alicante Youth Orchestra).

Programul concertelor include Simfonia concertantă în mi minor pentru violoncel și orchestră, op. 125 de Serghei Prokofiev și Simfonia nr. 5, în do diez minor de Gustav Mahler.

Citește și
teatru
Surse: Amendament la OUG 52 de limitare a cheltuielilor instituțiilor publice. Cum se încearcă „salvarea Culturii”

Considerată de mulți drept cel mai dificil concert pentru violoncel compus vreodată, Simfonia concertantă i-a fost dedicată de Prokofiev lui Mstislav Rostropovici, poate cel mai mare interpret la acest instrument din secolul XX. Timp de peste patruzeci de minute, Simfonia este o etalare a tuturor posibilităților tehnice și expresive ale violoncelului.

Cele cinci părți ale Simfoniei nr. 5, în do diez minor de Gustav Mahler, au un stil imposibil de definit, dar pe atât de captivant, în care se aud valsuri, klezmer, dar și cele mai suave melodii și momente de simfonism sublim.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ateneul roman,

Dată publicare: 14-10-2025 11:52

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Surse: Amendament la OUG 52 de limitare a cheltuielilor instituțiilor publice. Cum se încearcă „salvarea Culturii”
Cultura
Surse: Amendament la OUG 52 de limitare a cheltuielilor instituțiilor publice. Cum se încearcă „salvarea Culturii”

Ministerul Culturii depune un amendament la OUG 52 pentru limitarea cheltuielilor instituțiilor publice, cu scopul de a salva instituțiile de cultură din România, care ar fi intrat în colaps dacă li s-ar fi aplicat toate limitările din lege.

„Enigmele României”, noul documentar VOYO. John Florescu dezvăluie inspirația din spatele proiectului
Cultura
„Enigmele României”, noul documentar VOYO. John Florescu dezvăluie inspirația din spatele proiectului

Luna octombrie aduce pe VOYO o serie documentară captivantă, în care actorul Marcel Iureș explorează unele dintre cele mai intrigante mistere și enigme ale istoriei României, încă pline de întrebări și controverse.

Interimat de 1.900 de zile. Teatrele bucureștene din subordinea Primăriei Generale acuză numirile politice ale managerilor
Cultura
Interimat de 1.900 de zile. Teatrele bucureștene din subordinea Primăriei Generale acuză numirile politice ale managerilor

Teatrele bucureștene din subordinea Primăriei Capitalei îi atrag atenția primarului general că interimatele din conducerea lor au depășit și 1.900 de zile, iar prelungirea la nesfârșit a mandatelor interimare afectează actul de cultură.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”

Președintele Nicușor Dan afirmă că ”fenomenul corupției trebuie atacat frontal” în România, iar în această ”luptă” trebuie să se implice mai mult și Serviciul Român de Informații.  

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani
Stiri actuale
Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani

Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfuma – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28