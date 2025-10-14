Dirijorul Leo Hussain și violoncelistul Ștefan Cazacu, pe scena Ateneului în concertele simfonice din 16 și 17 octombrie

PARTENERIAT Sub bagheta dirijorului său principal Leo Hussain, Filarmonica George Enescu îl va avea ca solist pe violoncelistul Ștefan Cazacu, într-un program de excepție pe scena Ateneului Român, în serile de 16 și 17 octombrie.

Publicul va asculta două lucrări emblematice ale repertoriului secolului XX: Simfonia concertantă de Serghei Prokofiev, considerată de mulți drept cel mai dificil concert pentru acest instrument compus vreodată, și Simfonia nr. 5 de Gustav Mahler. Mai sunt foarte puține bilete pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y Întregul program al Stagiunii poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.



Leo Hussain și-a făcut un nume atât în muzica de operă, cât și în cea simfonică. În programele concertelor sale, include adesea lucrări inedite sau mai puțin cunoscute. A dirijat orchestrele simfonice din Hamburg și Viena, orchestrele posturilor de Radio din München, Viena și Köln, Kammerakademie Potsdam, Orchestra Simfonică din Bamberg (Mozartfest Würzburg), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, orchestrele Filarmonicilor din Luxembourg și Praga, orchestrele Gulbenkian și Regală Daneză, orchestrele simfonice din Australia de Vest și Tasmania, Auckland Philharmonia, NHK Symphony Orchestra și Orchestra Simfonică Metropolitană din Tokyo (Festivalul Primăvara de la Tokyo).

Câștigător al Premiului al III-lea la Concursul Internațional George Enescu 2021 și al International Danube Festival – Donaufest (Ulm, Germania – 2022), Ștefan Cazacu este în prezent solist concertist al Filarmonicii din Sibiu și cadru didactic asociat al Universității Naționale de Muzică București. A colaborat ca solist cu toate orchestrele simfonice din România – inclusiv cu Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio – dar și cu Filarmonica din Chișinau sau cu Orchestra de Tineret din Alicante (Alicante Youth Orchestra).

Programul concertelor include Simfonia concertantă în mi minor pentru violoncel și orchestră, op. 125 de Serghei Prokofiev și Simfonia nr. 5, în do diez minor de Gustav Mahler.

Considerată de mulți drept cel mai dificil concert pentru violoncel compus vreodată, Simfonia concertantă i-a fost dedicată de Prokofiev lui Mstislav Rostropovici, poate cel mai mare interpret la acest instrument din secolul XX. Timp de peste patruzeci de minute, Simfonia este o etalare a tuturor posibilităților tehnice și expresive ale violoncelului.

Cele cinci părți ale Simfoniei nr. 5, în do diez minor de Gustav Mahler, au un stil imposibil de definit, dar pe atât de captivant, în care se aud valsuri, klezmer, dar și cele mai suave melodii și momente de simfonism sublim.

