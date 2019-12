Celebra soprană Angela Gheorghiu își lansează la București primul album de recitaluri

Celebra soprană Angela Gheorghiu a revenit în România, în preajma sărbătorilor de iarnă, şi îşi lansează la Bucureşti primul său album de recitaluri, împreună cu pianista Alexandra Dariescu.

Diva ne-a mărturisit, într-un interviu pentru ştirile PROTV, că vrea să promoveze tinerele talente, dar şi că acest album sărbătoreşte o carieră internaţională, de 25 de ani, cu sute de roluri şi concerte memorabile.

Angela Gheorghiu, soprană: „După 25 de ani de la Traviata pe care am făcut-o la Covent Garden care, într-adevăr în lumea Muzicii clasice și lumea operei a făcut istorie adevărată, am vrut să fac un disc de recital în care acompaniamentul este doar de pian și am vrut nu un acompaniator ci o pianistă adevărată. Vreau să vă pronunț numele Alexandrei Dariescu, pe ea am descoperit-o la Londra și este una dintre cele mai importante pianiste din noua generație. Deja acum vin de la Londra am făcut al doilea concert dintr-un tur pe care-l facem în toată lumea.”

Albumul „Plaisir d'amour” este deja în turneu mondial şi cele două românce de succes, Angela Gheorghiu şi pianista Alexandra Dariescu primesc răsplata publicului oriunde merg.

Angela Gheorghiu: „Ovațiile sunt hrana mea. Aceste atmosfere care sunt absolut incendiare pentru mine mi se par ceva normal. Pentru că nu sunt un artist ipocrit care spune vai, eu cânt pentru mine. Nu există așa ceva.”

Angela Gheorghiu vorbeşte cu pasiune despre ceea ce face şi ne-a povestit cât de minuţios pregăteşte fiecare întâlnire cu publicul.

Angela Gheorghiu: „Pentru că eu doresc să aduc emoție să aduc plăcere, să dau cu mare mare sinceritate din ceea ce mie mi s-a hărăzit de când era mică și de atunci până astăzi nu fac decât să studiez și să dau un fel de examen în fiecare zi a unui spectacol ca să demonstrezi că sunt acolo, că tot acolo sunt."

Albumul Plaisir d'amour a fost lansat la nivel internaţional pe 15 noiembrie, iar Angela Gheorghiu se va întâlni cu românii, mâine seară, de la ora 18 la Librăria Humanitas Cişmigiu pentru o sesiune de autografe.

