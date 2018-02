Actorul Victor Rebengiuc și-a petrecut a 85-a aniversare pe scena TNB

Actorul Victor Rebengiuc şi-a petrecut ziua de naştere pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. La 85 de ani, maestrul a apărut în faţa publicului alături de soţia lui, care face parte din distribuţia piesei „Regele Moare".

Oameni de toate vârstele au mers să îl vadă şi i-au urat emoţionaţi „La mulţi ani!". La finalul piesei de teatru „Regele Moare", actorul Victor Rebengiuc a avut parte de o surpriză. Pentru că a împlinit 85 de ani şi a ales să fie alături de colegi şi spectatori în acest moment important, maestrului i s-a cântat, la scena deschisă, „La mulţi ani!".

Drept răspuns, actorul a stârnit, în rândul celor prezenţi, atât emoţie, cât şi hohote de râs.

Victor Rebengiuc: „Am vrut să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră această cantitate de ani - nesperată, din punctul meu de vedere. Nu am crezut niciodată că o să ajung până aici, dar dacă am ajuns acum am zis hai să joc."

Oameni din lumea teatrului au ținut să îi transmită câte o urare.

Richard Bovnoszki, actor: „Pe lângă sănătate, să mai aibă parte de proiecte valoroase, pe măsura talentului şi puterii de a crea."

Șerban Pavlu, actor: „Reuşeşte să fie foarte modern în continuare. Prin natura a cărui joc nu a rămas ancorat într-o perioadă din cariera lui strălucită de ani şi ani de zile, ci s-a îmbunătăţit mereu. Este o mare diferenţă între a ajunge la 85 de ani pe scenă şi între a putea juca la 85 de ani."

Andreea Grosu, regizor spectacolul „Regele Moare”: „E extrem de tânăr, pare că are toată energia din lume şi are toate deschiderea din lume."

Fascinaţi de omul, dar şi de actorul Victor Rebengiuc, cei din public au trăit cu intensitate fiecare clipă.

Spectator: „Este un idol al nostru. 85 poate nu e mult faţă de cei 460 cu care se laudă în piesă. Îi doresc măcar o parte din diferenţă. Nu mai am cuvinte după acest spectacol."

Spectator: „Sănătate multă şi cât mai mulţi ani de scenă. Supremul, supremul actorilor români."

De-a lungul anilor, Victor Rebengiuc a dat viaţă unor roluri memorabile în filme sau în piese de teatru precum „Pădurea Spânzuraţilor", „O scrisoare pierdută", „Visul Unei Nopţi de Vară" ori „Moromeţii".