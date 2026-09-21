Mai multe echipaje de salvatori au intervenit. Un bărbat de 40 de ani era în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de medici.

Celelalte victime - 2 soți de 76, respectiv 72 de ani - sunt în comă. Autoritățile avertizează că nu trebuie să intrăm în încăperile în care este păstrat mustul, deoarece gazul emanat nu are miros sau culoare și poate duce la leșin și chiar deces.

Gabriel, rudă: „Am găsit persoanele căzute în beci unul peste altul.”

Reporter: „S-au dus să se salveze?”

Gabriel: „Cred că să se salveze. Gazele alea sunt insuportabile, nu poți să respiri.”