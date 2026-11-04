Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide pe râurile mici și creșteri ale nivelurilor de apă, care pot depăși cotele de atenție.

Avertizarea a intrat în vigoare miercuri, 4 noiembrie, la ora 10:00, și vizează râuri din bazinele hidrografice Călmățui, Vedea și Neajlov, din județele Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Giurgiu.

Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate și propagarea viiturilor pot provoca scurgeri importante de apă de pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.

Aceste fenomene pot duce la inundații locale și la creșteri ale debitelor și nivelurilor pe anumite cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Specialiștii recomandă populației din zonele vizate să fie prudentă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și să nu traverseze zonele inundate. Oamenii sunt sfătuiți să respecte și indicațiile autorităților locale.