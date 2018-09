Iohannis a adunat gunoaie în pădure: ”Curăţenia este necesară mai în profunzime”

Președintele Klaus Iohannis a participat marți la o acțiune de curățenie națională, în cadrul campaniei ”Let`s Do It România”.

Această acțiune a avut loc în Pădurea Cernica.

România este o ţară extraordinar de frumoasă, dar, din păcate, mulţi consideră că natura este un fel de groapă de gunoi, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis.

El a subliniat că vrea să dea un exemplu prin participarea sa la mişcarea socială Let's Do It, Romania.

"Avem o ţară extraordinar de frumoasă. Din păcate, mulţi consideră că natura este un fel de groapă de gunoi. Noi, ceilalţi, care înţelegem că natura trebuie păstrată, îngrijită, venim şi strângem gunoaiele. Este important să înţelegem că natura trebuie păstrată, mediul trebuie păstrat curat. Şi până când înţeleg toţi să nu mai aruncăm tot felul de gunoaie e bine să dăm astfel de exemple", a declarat şeful statului la Pădurea Cernica.

Sinteza declarațiilor președintelui Klaus Iohannis:

- Este strângere de gunoaie, e cel mai bine zis.

- Este un fel de început al campaniei care, credem noi, va culmina pe 15 septembrie.

- Ei nu sunt la prima acțiune - a 6-a - și în acești ani au mobilizat 1 milion și jumătate de voluntari.

- Avem o țară extraordinar de frumoasă, din păcate mulți consideră că natura e un fel de groapă de gunoi.

- Noi cei care credem că natura trebuie îngrijită venim și strângem gunoaiele.

- Până când nu înțeleg toți că nu trebuie să mai aruncăm tot felul de gunoaie în natură venim și dăm astfel de exemple.

- Sper că la 15 septembrie să fie foarte foarte mulți români, vă invit pe toți să participați.

- Am constatat acum câțiva ani când eram dascăl că tinerii sunt foarte deschiși și participă bucuroși la astfel de acțiuni.

- Prin faptul că am venit eu, primul politician, sunt convins că vor mai fi și alți politicieni, să dea exemple pentru ceilalți.

- Astăzi vorbim despre natura frumoasă.

- Cred că în general curățenia este necesară mai în profunzime.

- Sper că această acțiune să-i facă pe români să participe.

“Let`s Do It, Romania!“ - cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România

Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.

5% din populația Globului este așteptată să participe la cea mai mare acțiune de voluntariat din istorie: World Cleanup Day, care are loc pe 15 septembrie 2018.

150 de țări din întreaga lume se unesc în cea mai ambițioasă mișcare civică la nivel internațional – World Cleanup Day.

Pe 15 septembrie 2018, milioane de voluntari din întreaga lume vor spune „Let`s Do It!” în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu – deșeurile.

World Cleanup Day va începe pe 15 septembrie la ora 10 în Noua Zeelandă. Valul de acțiuni de curățenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare și se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament.

România, la a șasea Zi de Curățenie Națională

România va organiza o Zi de Curățenie Națională pentru a șasea oară, după cele 5 acțiuni de succes desfășurate începând cu anul 2010.

Let`s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România - până acum, peste 1 400 000 de voluntari au participat la evenimentele Let`s Do It, Romania! și au curățat 18 000 de tone de deșeuri.

Cum intri în echipa Let`s Do It, Romania!

Echipa Let`s Do It, Romania! recrutează voluntari pentru organizare atât pentru echipa centrală de la București, cât și pentru echipele locale din fiecare județ. Sunt căutați voluntari în domenii precum comunicare, IT, HR, fundraising, logistică, organizator de evenimente sau relația cu autoritățile publice.

În acest moment, rețeaua națională numără peste 100 de membri. Toți cei interesați pot aplica pe site-ul letsdoitromania.ro la secțiunea Hai în echipă!

Cum contribui la Harta Deșeurilor cu aplicația World Cleanup

Cartarea sau identificarea mormanelor de deșeuri a fost realizată cu ajutorul aplicației de mobil World Cleanup. Aplicația a fost dezvoltată plecând de la modelul anterior creat în România în anul 2015 și poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay.

Cartarea a avut loc în perioada 15 mai – 31 august, iar voluntarii pot participa la evenimentele de cartare comunicate prin pagina de Facebook Let`s Do It, Romania! sau individual, ori de câte ori descoperă o zonă cu deșeuri.

Toate zonele cu deșeuri au fost încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat.

Partenerii instituționali în România sunt Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației Naționale. Parteneri nonguvernamentali: AIESEC, ANOSR, CNE, CTR, Cercetașii României, Federatia VOLUM, Grup PONT, JCI, UOSMR, FDSC.

Cum a luat naștere Let`s Do It, World!

Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.

Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani și numără astăzi 150 de țări cu experiență sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curățenie Națională în 2018.

