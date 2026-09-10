Revoltător este că, deși autoturismul său a fost avariat, bărbatul nu a oprit să vadă ce s-a întâmplat. Cei aflați în trafic au încercat să-l evite când l-au văzut venind în fața lor.

În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum pe banda a doua a autostrăzii apare autoturismul condus de bărbatul de 73 de ani.

Un șofer de pe banda întâi vede pericolul și trage brusc spre dreapta. Șoferul care filmează reduce și el viteza, iar mașina de pe contrasens trece la foarte mică distanță printre cele două vehicule.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șoferul a intrat pe autostradă prin nodul rutier din apropierea localității Orțișoara. În loc să meargă înainte, spre Timișoara, a virat la stânga, spre Arad, deși accesul este interzis și acest lucru este semnalat prin două indicatoare.”

Trei mașini, implicate în accident

Câteva zeci de secunde mai târziu, camera surprinde și urmările accidentului. Bucăți desprinse din mașini sunt împrăștiate pe carosabil, iar trei autoturisme sunt oprite în apropierea ieșirii de pe autostradă.

Ulterior, polițiștii au stabilit că șoferul de pe contrasens lovise una dintre mașini, iar celelalte două fuseseră avariate în încercarea conducătorilor auto de a evita impactul.

Suspectul a parcurs pe contrasens aproximativ doi kilometri. Potrivit unor surse apropiate anchetei, părea dezorientat și nu le-a putut explica agenților cum a ajuns să facă această manevră.

Șoferul a rămas fără permis 150 de zile

Polițiștii nu l-au mai lăsat să conducă și l-au chemat pe fiul său.

Claudia Iuga, purtător de cuvânt IPJ Arad: „Septuagenarul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 4325 de lei, iar ca sancțiune complementară i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 150 de zile.”

Marius Giurisici, pilot de raliu: „Vitezele pe autostradă sunt foarte ridicate, o evitare de un obstacol la 130 de kilometri la oră necesită un timp de frânare foarte mare, deoarece poți destabiliza mașina foarte ușor.”

O altă tragedie a fost evitată în ultima clipă, acum două luni, pe Autostrada A7. Un șofer de TIR a făcut loc unei mașini care se trezise cu un autoturism pe contrasens. Vinovatul, un bărbat de 77 de ani din Galați, a fost amendat și a rămas fără permis pentru 120 de zile.