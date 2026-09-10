Acțiunile de protest continuă după ce Tribunalul Constanța a respins, pe 9 septembrie, ca fiind inadmisibilă, cererea de chemare în judecată formulată de conducerea Oil Terminal S.A., în contradictoriu cu pârâtul Sindicatul Oil Terminal, cerere prin care se solicita constatarea nelegalității unei greve generale. Sentința judecătorilor nu este definitivă, putând fi atacată prin apel, conform Portalului Instanțelor de Judecată, potrivit Agerpres.

Conform reprezentanților Sindicatului Oil Terminal, în cadrul negocierilor privind noul Contract Colectiv de Muncă, sindicaliștii au cerut o indexare cu 6,5% a salariilor, începând cu 1 august 2026, mărire salarială ce nu a fost acordată, ca urmare a nesemnării unui memorandum la Ministerul Energiei, necesar aprobării majorării salariale - prevedere a noilor reglementări legislative, Oil Terminal fiind o companie cu capital majoritar de stat.

'Am transmis adrese peste adrese și vă transmit că întreaga responsabilitate de declanșare a unei greve generale la Oil Terminal revine Ministerului Energiei și Guvernului României', s-a adresat protestatarilor liderul Sindicatului Oil Terminal, Nicu Androne.

Androne a subliniat că salariații sunt nemulțumiți pentru că nu au reușit să obțină o indexare salarială cu 6,5%, potrivit prevederilor Ordonanței 89/2005.

'Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față. Am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României', a menționat liderul sindical.

Reacția conducerii

Directorul societății Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, le-a cerut protestatarilor să nu declanșeze greva generală, făcând apel la înțelepciunea acestora.

'E un moment critic în care fac apel la calm, la înțelepciunea dumneavoastră. Această grevă nu va aduce decât prejudicii. Încă mai avem timp să mai facem demersuri pentru aprobarea acelui memorandum și părerea mea este că trebuie să ne oprim', le-a spus Ciutureanu salariaților aflați în grevă de avertisment.

Liderul Sindicatului Oil Terminal a afirmat că 17 septembrie este termenul limită până la care salariații vor aștepta soluționarea conflictului de muncă.

'Ne pare rău, domnule director, dar de șapte luni de zile ne spuneți același lucru. Deci, din punctul meu de vedere, nu mai putem aștepta decât până pe 17 septembrie', a menționat Androne.

Potrivit directorului Sorin Ciutureanu, Oil Terminal este o verigă foarte importantă în lanțul logistic de aprovizionare a României.

'Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă pentru că Oil Terminal, în lanțul logistic de aprovizionare a României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să amân acest moment al grevei și, în același timp, voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire', a declarat Ciutureanu.

Oil Terminal este cel mai mare terminal pentru import/export țiței, produse petroliere și petrochimice la nivel național. Compania este listată la Bursa de Valori București, iar acționarul majoritar este statul român, prin Ministerul Energiei.