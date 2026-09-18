Cei doi lideri urmăresc să stabilizeze o relație tensionată din cauza unor probleme variate – de la comerț, Taiwan și Iran, până la îngrijorările globale legate de inteligența artificială, transmite Reuters, citează News.ro.

Xi sosește pentru prima sa vizită la Casa Albă din ultimul deceniu, conducând o economie care urmează să înregistreze un excedent comercial de 1.000 de miliarde de dolari pentru al doilea an consecutiv. Trump, confruntat cu situația tensionată legată de Iran și cu cote scăzute de popularitate, caută succese comerciale pe care să le poată prezenta americanilor nemulțumiți de creșterea prețurilor.

Reuters a analizat câteva dintre subiectele cheie ale summitului din 24 septembrie, care urmează vizitei efectuate de Trump la Beijing în luna mai.

Armistițiu sau revenirea la războiul comercial?

Piețele vor urmări semnele unei posibile prelungiri a armistițiului privind tarifele vamale – anunțat după summitul Trump-Xi din Coreea de Sud, de anul trecut, și care urmează să expire pe 10 noiembrie. Acea înțelegere a suspendat un război comercial în care cele mai mari două economii ale lumii au amenințat lanțurile globale de aprovizionare prin măsuri reciproce de impunere a unor tarife ce au depășit 100%.

Reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, a declarat luna aceasta că cele două țări vor face „unele anunțuri privind agricultura și barierele non-tarifare”, iar operatorii de pe piață vor urmări progresele legate de reducerea reciprocă convenită a tarifelor pentru bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari – un pas pe care China l-ar putea face cel mai ușor prin reducerea taxelor la importurile agricole din SUA.

Avioane, produse agricole și tehnologie

Trump va încerca să anunțe succese comerciale înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din noiembrie, inclusiv prin finalizarea unor achiziții importante de avioane Boeing și produse agricole.

Surse au declarat pentru Reuters în această lună că Xi pregătește o delegație de afaceri numeroasă care să-l însoțească, similar cu situația din 2015, când China a semnat un acord de 38 de miliarde de dolari pentru 300 de avioane Boeing.

După summitul din mai, China a anunțat că va cumpăra încă 200 de avioane Boeing, iar compania a precizat că aceasta reprezintă doar o „tranșă inițială” a unui acord potențial mult mai amplu. China poartă discuții îndelungate cu Boeing pentru o tranzacție care, potrivit surselor din industrie, ar putea include 500 de avioane 737 MAX, plus zeci de aeronave de mare capacitate (wide-body). Acordul a stagnat ani de zile, pe fondul amenințărilor lui Trump de a bloca accesul Chinei la piese critice de schimb pentru motoare.

Beijingul face presiuni asupra SUA pentru a amâna și mai mult o reglementare care ar interzice miilor de companii chineze să primească tehnologie americană avansată, în timp ce Washingtonul dorește ca Beijingul să faciliteze livrările de pământuri rare și minerale critice – utilizate în aplicații de înaltă tehnologie, de la industria auto și aerospațială până la cea de apărare.

Taiwan

Aliații SUA din Asia sunt tot mai îngrijorați că, pentru a obține acele victorii economice, Trump ar putea fi tentat să diminueze sprijinul Washingtonului pentru Taiwan, insula guvernată democratic pe care China o revendică. Taiwanul respinge categoric pretențiile de suveranitate ale Chinei.

Deși SUA, la fel ca majoritatea țărilor, nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, ele rămân cel mai important susținător internațional și furnizor de armament al insulei.

Trump a afirmat că Xi a insistat asupra problemei vânzărilor de armament american către Taiwan în timpul vizitei din mai, președintele SUA descriind ulterior un pachet aflat în discuție, în valoare de până la 14 miliarde de dolari, drept o „monedă de schimb” în negocieri.

Pe lângă chestiunea armamentului, persoane familiarizate cu demersurile Chinei au declarat pentru Reuters că Beijingul speră, de asemenea, să-l convingă pe Trump să declare public că SUA se opun independenței Taiwanului, în loc să afirme doar că nu susțin independența – formulare utilizată de Washington timp de decenii. Orice schimbare de poziție a SUA față de Taiwan ar fi extrem de controversată, ridicând semne de întrebare cu privire la hotărârea Washingtonului de a apăra insula și provocând opoziție în Congres.

Războiul cu Iranul

Se preconizează că cei doi președinți vor discuta despre războiul cu Iranul, conflict pe care Trump a încercat să-l încheie după ce l-a declanșat împreună cu Israelul în luna februarie.

China menține legături strânse cu Teheranul și este, de departe, cel mai mare cumpărător mondial de petrol iranian. Washingtonul consideră că Xi este singurul capabil să exercite presiuni asupra Teheranului, însă acesta nu a dat semne că ar dori să facă acest lucru.

Luna trecută, Reuters a relatat că Beijingul vinde Iranului bunuri în valoare de miliarde de dolari printr-o schemă de eludare a sancțiunilor. Ministerul chinez de Externe a declarat că nu are cunoștință despre o astfel de schemă.

În ciuda nemulțumirii SUA, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a abținut să impună sancțiuni băncilor chineze atunci când a anunțat, luna trecută, o „ofensivă economică” împotriva Iranului și a avertizat țările să întrerupă legăturile comerciale cu Teheranul.

Bessent a declarat că se va întâlni în acest weekend cu vicepremierul chinez He Lifeng și că Trump și Xi vor continua discuțiile privind legăturile financiare ale Chinei cu Teheranul în timpul summitului.

Duminică, Trump a respins informațiile potrivit cărora Iranul ar fi obținut imagini din satelit ale unei baze din Iordania de la entități chineze, înainte de un atac soldat cu moartea a trei militari americani în acea locație, în luna iulie.

Inteligența artificială

Analiștii consideră inteligența artificială un domeniu potențial de cooperare, având în vedere implicațiile sale asupra securității naționale, competitivității economice și capacităților militare, precum și preocupările comune ale SUA și Chinei legate de utilizarea necorespunzătoare a acestei tehnologii. Cu toate acestea, experții afirmă că rivalitatea intensă dintre cele două țări în acest domeniu va limita, probabil, posibilitățile de cooperare la simple acorduri simbolice.

Miercuri, Axios a citat o declarație a lui Bessent, potrivit căreia Statele Unite sunt deschise să discute cu China despre riscurile comune în cadrul negocierilor privind AI din acest weekend.

Legislatorii americani au solicitat adoptarea unor noi reglementări pentru sistemele de AI, în timp ce Dario Amodei, directorul executiv al companiei americane de inteligență artificială Anthropic, a avertizat luna aceasta că dominația Chinei în acest domeniu ar putea reprezenta un risc de securitate pentru Statele Unite.

Presa de stat chineză a respins avertismentul lui Amodei, calificându-l drept o tactică specifică „Războiului Rece”, în timp ce Trump a ignorat apelurile de a încetini dezvoltarea IA, afirmând că „forțe foarte negative” sunt cele care alimentează îngrijorări exagerate.

Fluxul de fentanil

Limitarea fluxului de precursori chimici pentru fentanil dinspre China rămâne o preocupare a administrației Trump, având în vedere ravagiile pe care acest drog le-a provocat în rândul americanilor.

Washingtonul a acuzat în repetate rânduri Beijingul că nu a reușit să stopeze fluxul de precursori, iar Trump a impus Chinei, la începutul anului 2025, tarife vamale legate de fentanil – măsuri pe care Curtea Supremă a SUA le-a anulat în februarie.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat luna trecută pentru Reuters că a stabilit un nou parteneriat cu China în domeniul aplicării legii, în speranța de a limita acest comerț.