Ciolacu îl dă afară pe Ponta din PSD dacă va candida la Cotroceni în 2025. Ponta: ”Electoratul mai suveranist așteaptă”

Șeful social-democraților este de părere că Ponta ”nu poate să fie candidatul PSD pentru alegerile din 4 mai, dat fiind acordul din Coaliție, de susținere a unui candidat unic, respectiv Crin Antonescu”.

Ciolacu a făcut aceste afirmații înaintea ședinței de Guvern de joi, într-o discuție cu jurnaliștii, spuând că, dacă va candida, ”atunci trebuie să-l dau afară din partid, domnul Ponta nu va fi candidatul PSD.”.

În replică, Victor Ponta a declarat pentru Știrile Pro TV că nu a luat o decizie în ceea ce privește candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2025, dar că înțelege reacția amenințătoare a lui Marcel Ciolacu, care este ”absolut normală”.

Pe de altă parte, fostul președinte al PSD și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2014, când a pierdut în fața lui Klaus Iohannis, Ponta spune acum că și-a câștigat dreptul să spună ”ce gândesc foarte mulți oameni și n-au curaj să spună”, și anume că electoratul așteaptă un candidat ”mai suveranist, naționalist”.

”Ori nu știu dacă coaliția va reuși să propună un candidat care să răspundă acestor așteptări.” - mai spune el.

Victor Ponta: ”Nu am luat o asemenea decizie. Aștept data alegerilor și aștept candidații. Eu nu vreau să votez contra cuiva, eu vreau să votez pentru.”

Reporter: Vă gândiți sau v-ați gândit, v-a trecut prin minte să candidați din postura de independent?

Victor Ponta: ”Categoric, am spus foarte clar că la congresul PSD eu nu voi candida. Știți că așa spune statutul. Trebuie să candidez, să ... Înțeleg reacția domnului Ciolacu și e absolut normală, având în vedere că are niște obligații semnate prin condiții față de PNL. Eu însă mi-am câștigat dreptul să spun ce gândesc foarte mulți oameni și n-au curaj să spună, și anume că ținând cont de votul oamenilor din decembrie și de așteptările din 2025, ar trebui să avem niște candidați care să răspundă acelor așteptări.

Ori oamenii așteaptă. Vorbesc de electoratul mai suveranist, naționalist, așteaptă pe cineva care să îi reprezinte în sensul acesta, oamenii de afaceri și cei din zona privată care lucrează și plătesc taxe la fel. Și electoratul PSD are niște așteptări. Ori nu știu dacă coaliția va reuși să propună un candidat care să răspundă acestor așteptări.

Eu am niște opinii, țin la ele și nu mă tem în niciun fel să le spun, pentru că dacă mă tem și eu, chiar n-o să ne mai spună nimeni niciodată. Dar e ceva ce foarte mulți oameni gândesc și în general, timpul mi-a dat dreptate.”

Ponta, despre candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR: ”Eu nu cred că va fi testat nimeni, eu zic să nu vă lăsați păcălit”

Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, Crin Antonescu va fi singurul candidat care va fi testat în sondaje din partea coaliției.

Cu toate acestea, Ponta nu crede în această testare.

În schimb, fostul premier spune că suntem într-o situație economică și socială ”extremă, o criză în care România n-a fost în ultimii 35 de ani”.

Reporter: Bun, domnule Ponda, știți că a tot curs o listă cu posibili candidați care să fie testați, era și numele dumneavoastră printre ei. Dintre acele nume, considerați că sunteți cel mai potrivit pentru a fi candidat la alegerile prezidențiale?

Victor Ponta: ”Nu. Eu nu cred că va fi testat nimeni, eu zic să nu vă lăsați păcălit. Nu va fi nimeni testat. Înțeleg că PNL-ul sau UDMR-ul, de fapt, a venit cu propunerea domnului Antonescu. Înțeleg că doar el va fi testat. Eu, repet, mă gândesc doar ...”

Reporter: Păi atunci la cel îl mai testează, nu? Dacă e candidatul coaliției...

Victor Ponta: ”Eu spun doar că suntem într-o situație economică și socială extremă, de o criză în care România n-a fost în ultimii 35 de ani, că eu am votat acest guvern și vreau să sprijin acest guvern și îl voi sprijini în continuare, indiferent de deciziile politice luate la partid. Dar că e nevoie totuși de un președinte, repet, care să răspundă și așteptărilor, electoratului suveranist, să răspundă așteptărilor celor din zona privată și votanților PSD. Și nu am văzut un candidat până la acest moment care să răspundă așteptărilor electoratului.

Deciziile degeaba le iei în conducerea partidelor, dacă oamenii, după cum ați văzut și în decembrie, nu mai ascultă așa de mult de partide, ci vor ei să-și stabilească ce fel de om or să voteze.”

Reporter: Vă așteptați să fiți dată afară din PSD?

Victor Ponta: ”Am mai fost o dată. Și atunci am avut dreptate, ca eu am zis că nu trebuie dat jos guvernul Grindeanu. Până la urmă mi-a dat toată lumea dreptate. Dar eu mă aștept la un singur lucru, să avem niște candidați care să răspundă așteptărilor electoratului. Și îmi pare rău că PNL-ul sau UDMR-ul nu pot să vină cu un candidat - sau n-au venit până acum - cu un asemenea candidat, iar PSD, normal, a solicitat conducerea guvernului, e o decizie pe care am susținut-o și e normal atunci să nu mai aibă candidat.”

”Nu-l cunoaște nimeni mai bine decât mine pe Crin Antonescu. 10 ani a fost șomer”

Reporter: Vă întreb altfel atunci, dacă Crin Antonescu va fi candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, dumneavoastră veți candida?

Victor Ponta: ”Nu-l cunoaște nimeni mai bine decât mine pe Crin Antonescu. Nu am niciun fel de, cum se spun, resentiment față de domnia sa, chiar dacă a trădat atunci USL-ul și a dispărut 10 ani, nimeni nu știe unde. Pur și simplu cred că pentru anul 2025, românii, în majoritate absolută, își doresc altceva. Nu cineva care 10 ani a fost șomer și care a lucrat numai la stat. Și e o părere care, dacă supără, tot adevărată este.”

