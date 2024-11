Prezență uriașă la vot la alegerile prezidențiale 2024 din partea studenților: „Vrem să nu se ducă de râpă țara”

În Capitală, studenții din Regie s-au îndreptat către cea mai apropiată unitate de învâțâmânt pentru a vota. Aici însă au fost organizate deoar două secții, așa că rândul de tineri se vedea de la depărtare.

Băiat: Am stat o oră și jumătate la coadă.

Reporter: Cu ce gânduri ai votat?

Băiat: Cu gândul către viitor, pentru că m-am săturat de oameni incompetenți care nu știu să-și facă treaba și se fac de râs internațional reprezentându-ne pe noi.

Unii au venit pentru prima dată la urne, dar spun că s-au informat și au votat responsabil.

Fată: „Eu nu cred în promisiunile candidaților pentru că în primul rând multe dintre ele nu sunt conform atribuțiilor pe care un președinte le are. Voi alege un candidat pe care eu îl consider cel mai potrivit să reprezinte statul”.

Tinerii au ieșit la vot înainte de orele prânzului și la ce a mai apropiată secție de votare de campusul Regie s-a format imediat coadă. Sunt acum peste 150 de persoane la rând, iar tinerii așteaptă chiar și două ore pentru a pune ștampila pe candidatul dorit.

Sute de persoane, aliniate pe trotuar, au așteptat zeci de minute si în fața unui liceu din Sectorul 6 al Capitalei.

„Dacă nu votez și după mă plâng de cine este... adică nu ar mai fi corect să mă plâng”, a reacționat un votant.

După ce au trecut de gard, oamenii au avut de așteptat la o altă coadă, de această dată în interior, unde au fost organizate cinci secții de votare.

Cozi au fost și în alte orașe din țară.

Într-un campus studențesc din Iași o secție a rămas fără liste suplimentare timp de o oră, așa că unii dintre studenți au fost trimiși în alte secții.

Studentă: „Până acum am votat la mine acasă și a trebuit sa aștept listele suplimentare. Am știut ce vreau, am știut pentru ca suntem tineri, observăm ca lucrurile nu merg atât de bine și vrem să nu se ducă de râpă țara noastră”.

În secțiile în care vor fi cozi și la ora 21, programul se poate prelungi până la miezul nopții.

Nu este singura secție unde oamenii au așteptat minute bune la rând. Au stat o jumătate de oră, poate o oră în unele cazuri, astfel încât să ajungă în fața comisiei de unde își ridică buletinele de vot.

Cozile în București au început după ora 11:00, când oamenii au venit într-un număr mare să își exercite acest drept. Au venit atât persoane în vârstă, tineri, familii, alături de copii, tocmai pentru a le arăta importanța acestui exercițiu democratic

În București, aproape 1,8 milioane de alegători sunt înscriși pe listele electorale permanente.

Este adevărat, în Capitală procesul merge mai greu pentru că alegătorii au patru buletinul. Unul pentru alegerile prezidențiale și trei pentru referendumul local, organizat de primarul Capitalei Nicușor Dan.

Cozi s-au format în toată țară. Cele mai mari probleme au fost în orașele centre universitate - cum este Cluj-Napoca, Iași, Târgu-Mureș, unde studenții rămași în cămine au venit într-un număr mare la vot, iar cei mai mulți au ajuns după orele prânzului.

În București, aglomerate au fost secțiile organizate atât în zona căminelor studențești, cât și cele din jurul spitalelor, unde pacienții au mers să voteze pe listele suplimentare. Cozi s-au format si în secțiile de votare organizate în cartiere noi sau in zone unde au fost construite blocuri noi, în care locuiesc foarte mulți chiriași.

Potrivit datelor Coaliției VOT CORECT, organizații civice care lucrează în domeniul apărării democrației și drepturilor omului, observatorii au semnalat aglomeraţie la 20% din secţiile vizitate şi atmosferă tensionată în 5%.

Secțiile de vot se închid la ora 21, însă în cazul în care votarea se închide la ora 21:00 și sunt cozi în fața secțiilor de votare, atunci programul se poate prelungi până la 23:59.

