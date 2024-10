Orban, despre contracandidații săi: ”Nu mi-am tras magazin” ca Ciolacu, Simion e un ”căpitan”, Elena Lasconi ”improvizează”

Ludovic Orban și-a caracterizat succint principalii contracandidați la cea mai înaltă funcție în stat.

Astfel, fostul premier și lider liberal consideră că ”se vede cu ochiul liber” cum e, de fapt, actualul președinte și candidat PNL.

De asemenea, Orban spune că el nu ”și-a tras magazin” așa cum a făcut Marcel Ciolacu la Buzău, în timp ce despre George Simion susține că este doar un ”căpitan care taie și spânzură”, fără niciun fel de experiență.

Cât despre Elena Lasconi, candidatul Forța Dreptei afirmă că ”are o legătură mai firavă cu politica” și ”improvizează”.

Andreea Esca: De ce ați fi mai bun decât, de exemplu, Nicolae Ciucă?

Ludovic Orban: Cred că se vede cu ochiul liber. Domnul Ciucă a avut o carieră militară pe care eu o respect, pe de altă parte, democrația și activitatea politică înseamnă cu totul și cu totul altceva. Trebuie să ai o cultură a dialogului, trebuie să înțelegi curentele de opinie, trebuie să știi să armonizezi interesele contradictorii și, de asemenea, trebuie să ai o vastă cultură în domeniul economic, în domeniul educației, în domeniul administrației, inclusiv în domeniul politicii internaționale.

Andreea Esca: Marcel Ciolacu?

Ludovic Orban: În primul rând, avem deosebiri foarte mari. Și eu am fost consilier general, dar nu mi-am tras magazin așa cum și-a tras Ciolacu când era consilier la Buzău. Eu am participat la Revoluție în București pe 21 decembrie, dar nu mi-am luat certificat de revoluțiuonar, pentru că eu am participat la Revoluție pentru că am vrut egalitate în fața legii și democrație, nu privilegii și avantaje personale, așa cum a fost cu Marcel Ciolacu.

Eu nu mi-a ascuns niciodată diploma de Bacalaureat, nu mi-am ascuns niciodată diplomele pe care le-am luat de-a lungul timpului. În plus, eu sunt absolut convins că România nu poate să se miște înainte decât dacă în fruntea României ajunge un candidat pe profilul meu.

Andreea Esca: Elena Lasconi?

Ludovic Orban: Elena Lasconi are o legătură mai firavă cu politica. Este o persoană care o experiență administrativă de 4 ani la Primăria Câmpulung, în schimb îi lipsesc foarte multe. Are o anumită lipsă de consistență și de multe ori mi se pare că improvizează. O să vă dau un singur exemplu: nu poți să spui că declari persona non grata un premier al unei țări care este aliat NATO și membru al Uniunii Europene, premier cu care tu urmează să te întâlnești și premierul unei țări vecine.

Andreea Esca: George Simion?

Ludovic Orban: George Simion nu are nicio calitate pentru a gira această funcție publică. El nici nu are partid acolo, este numai un șef, un căpitan care taie și spânzură, iar experiența lui este zero. În afară de faptul că a avut un loc de muncă la patronul lui Lulea, care este și candidatul lui la prim-ministru, experiența lui este egală cu zero.

