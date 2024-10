Ludovic Orban, față în față cu Andreea Esca. ”Dacă îl voi înfrunta pe Ciolacu în turul 2, garantez 100% că voi câștiga”

La Știrile PRO TV, continuă seria interviurilor pe care Andreea Esca le ia celor mai importanți candidați la funcția de președinte al României. Invitatul de miercuri seară este președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban.

În cursa pentru Cotroceni a intrat și invitatul Știrilor PRO TV din această seară, Ludovic Orban, fost premier, în prezent președinte la Forța Dreptei.

Andreea Esca: Candidați la cea mai înaltă funcție în stat. Asta după ce ați candidat de două ori la Primăria Capitalei și ați pierdut. Ce șanse credeți că aveți acum și de ce? Cu cine credeți că ați putea ajunge în turul doi?

Ludovic Orban: Am intrat în cursă cu scopul de a câștiga alegerile. Mă recomandă o vastă carieră în servicul public. O carieră care este în plină lumină publică, în care am servit cetățeanul. Sunt un om care nu a fost parașutat la putere, am urcat pe jos, treaptă cu treaptă, tot ce am obținut a fost prin cinste, unul din atuurile mele este că sunt un om cinstit.



Andreea Esca: Ați avut de-a lungul vremii funcții foarte importante în statul român. Regretați vreo decizie, vă simțiți responsabil pentru ceva ce nu a mers bine în România?



Ludovic Orban: Nu am putut rezolva toate problemele și toate provocările. Am fost un premier care s-a confruntat cu cea mai gravă criză pe care a trăit-o un cetățean român de la revoluție încoace, criza pandemică. România a fost ferită de experiențele dramatice ale altor țări. Am un regret: am ținut cont prea mult de consiliul acela tehnic-științific.

Andreea Esca: Cu cine ați prefera să ajungeți în turul 2?

Ludovic Orban: Mi-aș dori să ajung în turul 2 cu cineva care face parte din zona democratică. Dacă îl voi înfrunta pe Ciolacu în turul 2, garantez 100% că voi câștiga.

Despre contracadidații săi:

Elena Lasconi: Are o lipsă de experiență, de consistență.

George Simion: Nu are nicio calitate pentru a gira această funcție publică. Este doar un șef, un căpitan care taie și spânzură, iar experiența lui este zero.

Andreea Esca: Pe cine ați numi premier, în cazul în care ați ieși președinte? Conform sondajelor, PSD va avea cel mai mare scor electoral, l-ați numi pe Marcel Ciolacu?

Ludovic Orban: Voi numi un premier din bazinul liberal. După ce voi intra în turul 2 voi ști să dau un mesaj.

Andreea Esca: Dacă ajungeți la Cotroceni, ce ați face altfel decât a făcut Klaus Iohannis? Cum ați caracteriza activitatea președintelui, mai ales în cel de-al doilea mandat?



Ludovic Orban: Aș face aproape totul altfel față de Klaus Iohannis. Aș fi un președinte simțitor, uman, preocupat, deschis, care comunică cu societatea, care spune adevărul, care își pune umărul la dispoziție. Un președinte sensibil, uman, preocupat de soarta fiecărui român.

Andreea Esca: Candidați pe culoarul dreptei, împotriva lui Nicolae Ciucă (PNL). Nu credeți că în acest fel micșorați șansele dreptei, atât la parlamentare, cât și la prezidențiale?



Ludovic Orban: Nu candidez împotriva nimănui, eu candidez pentru România. Am convingerea că electoratul mă consideră pe mine un reprezentant al liberalismului, care niciodată nu a virat la stânga.

Până acum, pe platoul Știrilor PRO TV au fost invitați Marcel Ciolacu (PSD), Mircea Geoană (independent), Nicolae Ciucă (PNL), George Simion (AUR) și Elena Lasconi (USR).

18 politicieni, și-au depus dosarele pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, iar de mâine candidaturile lor rămân definitive.

Datele calendarului electoral arată că peste două zile vom afla și ordinea în care aceștia vor apărea pe buletine de vot. Campania electorală, începe din 25 octombrie, dar pe scena politică sunt deja mai multe frământări și scandaluri.





Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: