Ludovic Orban: ”Am încercat să pun umărul la coagularea formaţiunilor de centru-dreapta. Nu am avut cu cine”

”Am tăcut o perioadă pentru că am încercat să pun umărul la coagularea formațiunilor politice de centru-dreapta. Am căutat soluții de unire a forțelor democratice pentru o strategie care să dea posibilitatea câștigării alegerilor prezidențiale de un candidat de dreapta și formării unei coaliții de guvernare de orientare liberală după alegeri. Am fost dispus la concesii importante doar pentru a putea realiza unirea forțelor.

Nu am avut cu cine.” - a scris Orban pe Facebook.

Fostul președinte al PNL spune că ”leadership-ul slab, sectarismul partinic, orgoliile nejustificate, lipsa de viziune și foamea de funcții au dus la un rezultat pe care nu l-am dorit.”

Cu toate acestea, Ludovic Orban precizează faptul că partidul pe care îl conduce, Forța Dreptei, va fi prezent la următoarele alegeri care vor avea loc în România.

”Voi continua lupta contra PSD și contra sateliților acestuia. Voi face tot ce este posibil pentru a împiedica realizarea planului de dominație al PSD, care urmărește capturarea tuturor instituțiilor statului și impunerea unui monopol politic.

Forța Dreptei va fi prezentă în aceste alegeri. Cu o viziune pentru România, cu programe realiste și bine fundamentate, cu candidați onești și bine pregătiți” - mai susține Ludovic Orban.

USR a decis să candideze pe cont propriu la alegerile din această toamnă

USR a decis să candideze pe cont propriu la alegerile din această toamnă, după ce, conform preşedintelui partidului, Elena Lasconi, partidele de dreapta cu care au avut loc negocieri - în încercarea de a face o alianţă pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare - au emis pretenţii ”nerezonabile şi imposibil de pus în practică”.

În urmă cu câteva zile, într-un mesaj intern citat de News.ro, ea le-a spus colegilor de partid să înceapă strângerea de semnături, să vorbească zi de zi cu românii, să le spună că ştiu ce trebuie făcut în sistemul de sănătate şi în cel de educaţie.

”Le spunem cine suntem: partidul pro-libertate”, a fost mesajul liderului USR.

