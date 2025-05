Candidatul independent Nicușor Dan: ”Ce este de făcut cu finanțele din România? Sunt patru chestiuni importante”

Indiferent de rezultatul alegerilor, viitorul Guvern va prelua mandatul de a face o reformă fiscală, din cauza deficitului bugetar uriaș. Unele măsuri ne pot aduce măriri de taxe și impozite, de exemplu majorarea TVA la 21%.

Nicușor Dan spune că are experiență cu acest gen de situații, ”pentru că s-a întâmplat același lucru acum 4 și jumătate ani la Primăria Capitalei”.

El spune că primărian era ”în faliment”, însă, acum, ratingul său individual este ”4 trepte peste ratingul național”.

Andreea Esca: Specialiștii estimează că economia Europei, inclusiv cea a Germaniei, de care depind foarte multe exporturi românești, va frâna în România. Deficitul bugetar ne-ar putea duce, după cum bine a spus, la o retrogradare în categoria țărilor nerecomandate investitorilor, ceea ce ar duce, bineînțeles, la ieșiri importante de capital, depreciere a leului, creșterea dobânzilor.

Ați spus că nu sunteți de acord cu mărirea TVA-ului. De altfel, am auzit că ați spus că ați dat și în scris, că nu se va mări TVA-ul. Atunci, la ce măsuri concrete vă gândiți, imediate, că ar trebui luate astfel încât să stabilizăm deficitul și economia?

Nicușor Dan: ”Da, în primul rând, că există două alternative în aceste alegeri de peste 5 zile. O alternativă împotriva, cumva, împotriva economiei libere, împotriva investițiilor străine. Și în cazul acesta, în opinia mea, riscul de faliment și foarte repede este foarte aproape. Pe de altă parte, în ipoteza în care eu câștig Președinția, o să fie de lucru. Am experiența asta, pentru că s-a întâmplat același lucru acum 4 și jumătate ani la Primăria Capitalei.

Primăria era foarte, foarte aproape de faliment, nu mai vrea nimeni s-o împrumute. Și după o muncă susținută de un an și jumătate, am reușit să o redresăm și în momentul ăsta ratingul său individual este 4 trepte peste ratingul național, patru trepte.

Ce este de făcut cu finanțele din România? Sunt patru chestiuni importante, două pe venituri, două pe cheltuieli. În primul rând colectarea taxelor, pentru că noi pierdem foarte mult din marea evaziune fiscală și din colectarea taxelor. În al 2-lea rând, absorbția mai rapidă a fondurilor europene, astea pe venituri. Pe cheltuieli, limitarea unor cheltuieli exagerate ale statului, și sunt destule. Și pe de altă parte, companiile de stat, unde management-ul este departe de a fi cel performant. O să dureze, dar o să putem să stabilizăm financiar”.

”Cel mai greu o să fie la început”

Andreea Esca: Ce pârghii va avea noul Guvern pentru a reduce deficitul fără să afecteze nivelul de trai al oamenilor?

Nicușor Dan: ”Așa cum am spus, cu aceste patru măsuri putem într-un ritm lent să redresăm, adică să nu mergem în acel deficit de 9% care generează inflație și creșteri de prețuri pentru oameni, să atingem ținta de 7% pentru 2025, de deficit 7% din PIB. Și, mai departe, cel mai greu o să fie, exact cum a fost și la primărie, cel mai greu o să fie la început. Ulterior sunt lucruri noi, trebuie să stimulăm dezvoltarea economiei, care să aducă și mai multe taxe la buget. Cel mai greu o să fie următoarele șase luni.”

Și preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, marți, că suntem practic într-o criză bugetară, pentru că România cheltuie mai mult decât îşi permite, de mulţi ani.

