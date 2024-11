Călin Georgescu, afirmații controversate despre aderararea României la Schengen: „Nu avem nevoie de covrigul lor”

Georgescu spune că acest lucru este esențial pentru a avea, ceea ce numește el, „un stat al proprietarilor”.

De-a lungul timpului, același Georgescu a precizat că România nu are nevoie de Schengen și a povestit că a avut o întâlnire cu o persoană dintr-o altă specie.

Cu astfel de parabole, dar si cu referiri dese la teorii ale conspirației: „Acest 5G, care este extrem de periculos pentru viața omului”.

O laudă de sine dusă la paroxism: „Eu sun cel mai bun negociator. Cel mai bun negociator care este în viață în România”.

Și referi frecvente la Divinitate, unele făcute de la microfonul bisericii penticostale din Jebel: „Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac”.

Călin Georgescu a convins 2.120.402 români să îi dea voturile lor. Mulți sunt in diaspora.

Acum un an, la o emisiune transmisă pe un canal de YouTube care avea peste 100.000 de urmăritori, dintre care 40.000 din străinătate, se bucura că România nu fusese primită în spațiul Schenghen.

Călin Georgescu: „Pentru mine e o mare onoare, subliniez asta în emisiunea dumneavoastră, că nu am intrat în Schenghen. Mă bucur că nu am intrat în Schengen. Este bine că nu am intrat în Schengen, noi nu avem nevoie de covrigul lor și nici să pupăm ghiulul”.

Dorin Dobrincu este doctor în istorie cu o teză având ca tema „Rezistenta armată aniticomunistă din România” și cercetător la Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iași. L-a denunțat pe Călin Georgescu drept „promotor al ideilor legionare”.

Dorin Dobrincu, cercetător Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iași: „S-a autointitulat salvator al națiunii. În general a frecventat medii de extremă dreaptă neo-legionare, are o mare deschidere spre tot felul de idei bizare, ciudate. Printre altele, deși omul declară că nu e convins că omul a ajuns pe Lună, în același timp el spune ca a negociat cu reptilienii. Are o perspectivă conspiraționistă asupra lumii”.

Călin Georgescu: „Zic unii că a ajuns omul pe Lună. Eu nu, nu că nu cred, sunt sigur că n-a fost așa. Este o manipulare. Adică a fost pe lună și n-a putut să coboare 30 de centimetri, din minte în inimă”.

Călin Georgescu: „Ce ce aș putea să vă spun este că m-am întâlnit cu altă specie. Niciun caz o specie umană”.

Călin Georgescu: „Oare apa este chiar H2O, asa cum am fost instruiti, ca sa nu zic dresati sa credem? Eu vă spun că nu e așa. Acolo este informație. De-aia iți vine în PET de plastic, ca să nu mai fie informație”.

În programul său politic, Călin Georgescu face referire la proprietate. În campania electorală a vorbit inclusiv despre naționalizarea terenurilor.

Cristian Tudor Popescu, gazetar: „Multe dintre ideile acestui ins sunt asemanatoare cu ale lui Ceausescu. Adică, noi suntem suverani, n-avem treabă cu vestul, cu NATO, cu Uniunea Europeană”.

În aproape toate discursurile, Călin Georgescu încearcă sa inducă ideea că oamenii au întotdeauna dreptate și că „Școala este menită să ucidă libertatea”.

Cristian Tudor Popescu, gazetar: „Imaginați-vă că ajunge presedinte, vă dați seama? Se distruge toată arhitectura de securitate a României. Nu trebuie să ne imaginăm că devine România o gubernie rusească sau că intră rușii cu tancurile aici, nu. Imaginați-vă o Românie cum e Ungaria lui Orban Viktor, cu aceeași atitudine în Uniunea Europeana, la limita ruperii”.

