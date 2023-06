Ai un laptop vechi, de care vrei să scapi? Donează-l! Va fi reparat și va ajunge la copiii nevoiași

Ai un laptop mai vechi, de care ai vrea să scapi? Ai o firmă și vrei să faci un upgrade de echipamente IT? Acum poți dona device-urile vechi, iar voluntarii de la ETIPC le vor repara și vor ajunge la copiii nevoiași.

Voluntarii Asociației ETIPC au reparat și donat deja câteva mii de laptopuri, tablete și telefoane, care au ajuns la copii din aproape toată țara. Părinții lor nu au bani de echipamente IT, așa că orice donație poate deveni un vis împlinit pentru un copil care, alfel, nu ar avea acces la resurse digitale pentru educație și dezvoltare.

Alex Daragiu a făcut o vizită în “laboratorul lui Dexter” și a aflat care e „circuitul laptopurilor în natură”.

"Eu sunt Alex Daragiu, iar astăzi ne aflăm aici la ETI-PC, un loc unde se întâmplă minuni și vorbesc serios! De la ce vine ETI-PC? Ei bine: echipamente, tehnologie, informații pentru copii. ETI-PC e o organizație non-profit cu scopul de a ajuta copiii nevoiași prin repararea și donarea de echipamente IT, precum calculatoare, laptopuri, tablete și telefoane. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, așa că hai să aruncăm un ochi!

Ce mai faceți, băieți, cum sunteți?

Salut! Salut! La muncă! Reparăm câteva unități și laptopuri (...) Chestiile ăstea ca nămolul... A vărsat apă pe el. Carcasa nu ajută la nimic? Ba da și carcasa e bună, dar tastatura nu e bună, trebuie alta. E arsă, din cauză că a trecut apă prin ea. O să îl reasamblez la loc și o să-i pun o etichetă cu ce defect are și ce model e, ca să știu pe viitor ce problemă are și ce piese pot să iau de pe el. (...)

Bogdan, ia să vedem, ce faceți voi aici?

Aici urmează să reciclăm acest dispozitiv, e un pic trecut și atunci o să salvăm câteva piese din el și le folosim mai târziu, la alte laptopuri

Ok, și unitatea?

Unitatea trebuie să o reparăm, mai avem de adăugat RAM și să îi punem sistemul de operare. Asta merge reparat.

Îl împachetăm, îi punem sticker-ul și l-am trimis?

Exact. Îl adăugăm acolo la colecție și urmează să plece la diferite cazuri.

Foarte tare! Care e scopul ETI-PC?

Scopul în general e să ajungem la cât mai mulți copii și să le oferim o șansă la informații, la educație prin aceste echipamente. A pornit acum ceva timp, a evoluat mai mult pe perioada pandemiei, pentru că atunci a fost nevoia cea mai mare.

Și, de acolo, și noi am tot lucrat din ce în ce mai mult. Am și primit echipamente, ce-i drept, dar cumva acolo a fost scopul, să putem să le oferim o șansă să continue școala. În mare parte despre asta e vorba. La bază ar fi interesant să aflu de unde luați device-urile, adică vi le trimite o companie, vine cineva aici la voi la ușă, cum am venit eu acum și vă lasă un laptop? Da, se întâmplă, se întâmplă și așa. Vin oameni care văd, au adresa noastră pe site sau ne contactează pe Facebook sau direct din site și ne aduc echipamentele aici. Mai vin echipamente de la companii.

La fel găsesc, angajații din diferite companii văd cazurile noastre, văd acțiunile noastre pe Facebook și atunci discută cu cei din conducere și ne contactează. Când reînnoiesc flota, ne contactează.

Și de asta aveți voi atâtea?

Da, avem norocul ăsta acum.

Dar putem să venim, de exemplu, dacă eu am un laptop acum, mi se strică sau în fine, s-a învechit. Pot să îl aduc aici, fizic?

Da! Vin la voi, îl las la ușă?

Da, da, exact! (...)

Cum găsiți copiii, cum găsiți oamenii cărora să le oferiți laptopurile, calculatoarele, tot ce au nevoie?

În mare parte, ne contactează pe Facebook, cred că mare parte vine de acolo sau pe pagina noastră etipc.ro. Acolo poți să aplici pentru un ajutor sau poți să aplici pentru voluntariat, pe pagina noastră. Și atunci, ne scriu un mesaj că au nevoie sau au un copil. În general ne scriu părinții sau cineva care cunoaște un caz anume. Mare parte vine toată treaba asta, vine de pe Facebook, cumva.

Până în ziua de astăzi, cei de la ETI-PC, de-a lungul anilor, au reparat și donat mii de echipamente IT către școli, centre de plasament și organizații caritabile, ajutând copiii să aibă acces la resurse digitale necesare pentru educație și dezvoltare. Dacă sunteți curioși, intrați pe site-ul lor, și aflați cum puteți ajuta!"

Dată publicare: 09-06-2023



