”Când devii incomod pentru cei corupţi, ţi se inventează acuzaţii şi ţi se fabrică dosare”, afirmă Gheorghiu, adăugând că aceste lucruri se văd în cazul Congresului Extraordinar al PNL, ale cărui decizii au fost blocate de instanţă, dar şi în cazul primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anchetat de DNA, sau al preşedintelui USR, Dominic Fritz, direct afectat de decizia CCR de luni, relatează News.ro.

"Pentru politicienii corupţi, termenele se amână cu anii şi completele de judecată se schimbă până când faptele se prescriu. Pentru oamenii care au curajul să lupte împotriva corupţiei, termenele curg pe repede înainte şi legile produc chiar şi efecte retroactive. Într-un stat de drept, regulile sunt aceleaşi pentru toţi, indiferent cine eşti sau pe cine deranjezi", a scris, marţi, pe Facebook, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu (PNL).

Potrivit acesteia, deşi Constituţia României prevede că legea dispune numai pentru viitor, CCR a stabilit prin decizia de luni contrariul: "Când principiile constituţionale sunt interpretate doar pentru a ţinti un singur om, democraţia nu mai este o garanţie pentru nimeni".

Gheorghiu este de părere că "politica românească este o lume în care, atunci când devii incomod pentru cei corupţi, ţi se inventează acuzaţii şi ţi se fabrică dosare": "O vedem astăzi în cazul lui Dominic Fritz, o vedem în cazul lui Ciprian Ciucu, o vedem în cazul deciziilor democratice aprobate de congresul PNL".

Potrivit lui Gheorghiu, acestea sunt tactici menite doar să intimideze.

"Nu doar că nu suntem intimidaţi, dar astfel de abuzuri ne demonstrează cât de mult am deranjat interesele lor. Aşa că nu doar că nu renunţăm, ci suntem tot mai uniţi, alături de toţi oamenii oneşti care înţeleg că abuzurile, hoţia şi minciuna trebuie să înceteze. Luptăm împreună pentru România", a mai scris Gheorghiu.

Ce a decis CCR

Curtea Constituţională a decis, luni, că amendamentul care îl vizează pe primarul Timişoarei, din Legea ANI, privind încetarea mandatului, în caz de incompatibilitate şi conflict de interese, în 30 de zile, este constituţional.

Dominic Fritz a transmis că, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, iar dacă preşedintele va promulga Legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea.

El a anunţat că va ataca decizia la CEDO, acolo "unde nu ajung telefoanele din Kiseleff".