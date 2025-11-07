(P) Raiffeisen Bank și ASE promovează educația financiară digitală a tinerilor

Raiffeisen Bank România și Academia de Studii Economice din București au lansat studiul „Educația tinerilor în scopul prevenției fraudelor financiare online”. Demersul care evidențiază importanța educației financiare digitale în rândul noilor generații.

Evenimentul a avut loc la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cu ocazia inaugurării noului Amfiteatru Raiffeisen Bank România, un spațiu modern dedicat procesului educațional și colaborării dintre mediul academic și cel bancar.

Prin acest studiu, Raiffeisen Bank și ASE își propun să contribuie la reducerea riscurilor de fraudă financiară online în rândul tinerilor și să încurajeze o mai bună înțelegere a serviciilor digitale. Cercetarea subliniază faptul că lipsa de experiență și informare face ca tinerii să fie mai vulnerabili în fața tentativelor de fraudă online, iar educația financiară digitală este principalul instrument de prevenție și protecție.

Raiffeisen Bank investește constant în programe de alfabetizare financiară și digitală pentru generațiile viitoare. Credem că doar prin educație putem construi o societate mai sigură și mai responsabilă financiar.

Prin această inițiativă comună, Raiffeisen Bank și Academia de Studii Economice își reafirmă angajamentul de a sprijini educația financiară și de a forma tineri informați, capabili să gestioneze corect resursele și să navigheze în siguranță în mediul digital.

