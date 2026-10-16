Comunitatea Digitaliada adună azi multe povești inspiraționale ale beneficiarilor și un impact real în școlile din mediul rural, unde folosirea instrumentelor digitale i-a ajutat pe elevi să devină mai competitivi și mai implicați în actul educațional.

Un rol esențial l-au avut și cei peste 30.000 de profesori care au înțeles că metodele tradiționale de predare trebuie îmbinate cu cele moderne, dar și câteva instrumente inovatoare pe care platforma le pune la dispoziție gratuit: teste interactive, planuri de lecții, materiale digitale ușor de integrat în predare sau în evaluare, sesiuni online pentru profesori și părinți susținute de experți, resurse XR/ VR și chiar un chatbot AI integrat în platformă, care joacă rolul unui asistent virtual.

Lansat în 2016, programul a început cu doar 10 profesori din 10 școli din mediul rural care împărtășeau dorința de a contribui la o schimbare sistemică în învățământul românesc, prin integrarea tehnologiei la clasă, în beneficiul elevilor. Încă de la început, Digitaliada și-a propus să facă experiențele de predare și de învățare mai interactive și mai relevante pentru tineri și să se dezvolte în același ritm cu nevoile în continuă schimbare ale elevilor. După un deceniu de colaborare constantă cu profesori, elevi și părinți, Fundația Orange a adunat o comunitate implicată activ în promovarea educației digitale, care reunește astăzi peste 35.000 de elevi, 30.000 de cadre didactice și mii de părinți din toată țara.

După 10 ani, rescriem povestea în școli

Andreea Niță este acum învățătoare, însă, în 2016, era elevă în clasa a VII-a la școala din Poiana Mărului, o comună ascunsă între munți, în județul Brașov. Își amintește cu drag de entuziasmul pe care l-a simțit când, acum 10 ani, școala ei devenea prima din proiectul Digitaliada, primind, astfel, tablete și calculatoare pe care să le folosească la ore. Atunci, a simțit că, prin utilizarea instrumentelor digitale, lecțiile au devenit mai interactive și întreg procesul de învățare s-a transformat într-unul mai plăcut. Un an mai târziu, Andreea s-a simțit mult mai bine pregătită și a dat, astfel, admitere la un liceu de top din oraș. După finalizarea studiilor, s-a întors în comuna natală, pentru că a regăsit o școală cu dotări de ultimă generație, profesori implicați și copii cu sete de cunoaștere.

„Fericirea maximă a fost când am găsit post chiar la școala unde eu am fost elevă și a fost o onoare să fiu colegă cu oamenii care pe mine m-au format și m-au educat. Am ales, din start, să mă întorc. Aveam posibilitatea să plec, dar am ales să rămân, să fiu aproape de familie și să-mi creez propria familie aici”, își amintește Andreea.

Click aici pentru a-i descoperi povestea.

Când programul a fost inaugurat în școala lui, Ciprian Ittu, profesor de matematică și TIC, a trăit emoții la fel de mari ca elevii, pentru că urma să-și adapteze modul de predare și vedea în față o mare provocare. Cinci ani mai târziu, a preluat rolul de director al Școlii Poiana Mărului chiar de la tatăl său, continuând să folosească instrumente digitale și aplicații pentru a-i face pe elevi să iubească matematica. În același timp, a văzut cum programul a devenit un sprijin real pentru profesori și s-a implicat activ în a-i ajuta din rolul de formator.

„Am observat că Digitaliada este mai mult decât un proiect de dotare pentru școlile din zonele vulnerabile. Este un proiect în care, de-a lungul anilor, s-a pus foarte mare accent pe formarea profesorilor, pe conținut util și de calitate și, în același timp, pe încurajarea oamenilor pentru a construi resurse de care să beneficieze și alți profesori din țară. Toate, în paralel, au creat o schimbare în bine”, spune Ciprian Ittu, directorul Școlii Gimnaziale Poiana Mărului.

Cunoștințele dobândite prin intermediul programului sunt recunoscute și de tinerii participanți. Pentru Evelina Grapa, fostă elevă la Școala Poiana Mărului, trecerea la orele online și folosirea aplicațiilor pentru căutarea informațiilor necesare s-au dovedit ușoare datorită abilităților digitale deprinse cu ajutorul Digitaliada.

Click AICI pentru a afla mai multe povești inspiraționale din comunitatea școlii Poiana Mărului și urmărește AICI reportajul PRO TV realizat acum 10 ani în același loc, cu ocazia lansării programului, pentru a înțelege mai multe despre evoluția Digitaliada.

Platforma Digitaliada, învățare prin explorare

Platforma digitaliada.ro este spațiul dedicat tuturor celor care cred în potențialul educației digitale, de la profesori și elevi până la părinți. Platforma pune la dispoziție gratuit peste 4.000 de resurse educaționale dezvoltate de cadre didactice și specialiști: lecții video, teste interactive pentru verificarea rapidă a cunoștințelor, materiale de pregătire pentru Evaluarea Națională și chiar resurse pentru folosirea responsabilă a inteligenței artificiale în procesul de învățare.

Lunar, comunitatea beneficiază și de webinare susținute de experți educaționali care deschid conversații pe teme de actualitate, aduc perspective noi și oferă exemple practice. La final, fiecare participant primește un certificat de recunoaștere pentru implicare.

Din 2025, platforma oferă o secțiune dedicată resurselor XR (realitate extinsă), unde utilizatorii pot găsi, momentan, materiale interactive pentru clasa a VIII-a care încurajează învățarea prin explorare și imersiune la materia Geografie. Resursele sunt accesibile online și pot fi testate direct din browser, prin tehnologia WebXR, pe tablă interactivă, laptop, tabletă sau smartphone.

Comunitatea are acces și la un chatbot AI creat pentru a facilita învățarea, care sprijină elevii în rezolvarea temelor, explică termeni dificili, recomandă resurse pentru aprofundarea cunoștințelor și ghidează părinții și profesorii pentru a ajuta copiii în procesul de învățare.

Prin platforma Digitaliada, zeci de mii de profesori, elevi și părinți din toată țara au acces gratuit la instrumente și resurse care susțin dezvoltarea competențelor digitale. Dacă nu faci deja parte din comunitate, creează-ți un cont gratuit și explorează resursele disponibile.