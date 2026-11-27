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Situat aproape de Bucureşti, WOW Hambar redefineşte conceptul de eveniment de neuitat, transformând ziua nunţii tale într-o experienţă memorabilă.

1. De ce să organizezi o nuntă în aer liber lângă Bucureşti?

Organizarea unei nunţi în aer liber, aproape de oraş, îmbină frumuseţea naturii cu beneficii practice:

Atmosferă intimă și decor natural: Lumina naturală și cadrul verde oferă un spațiu relaxat.

Lumina naturală și cadrul verde oferă un spațiu relaxat. Flexibilitate în organizare: Libertate deplină pentru cununie, cocktail pe iarbă și petrecere sub cerul liber.

Libertate deplină pentru cununie, cocktail pe iarbă și petrecere sub cerul liber. Personalizare în funcţie de tematică: Posibilitatea de a crea diferite decoruri (boho, rustice, moderne) cu lumini ambientale și flori.

Posibilitatea de a crea diferite decoruri (boho, rustice, moderne) cu lumini ambientale și flori. Accesibilitate: Apropierea față de București garantează un acces facil pentru toți invitații.

2. WOW Hambar – locația de nuntă unde natura întâlnește eleganța

Aflat în Domneşti, la numai 15 minute de Bucureşti, WOW Hambar îmbină eleganţa contemporană cu farmecul rustic. Dispune de grădini generoase de peste 1.000 mp, un lac cu ponton romantic şi un câmp superb de lavandă.

Hambarul oferă un spaţiu la interior primitor, unde grinzile de lemn şi dotările moderne oferă un cadru spectaculos.

Este locaţia ideală pentru mirii care îşi doresc un eveniment deosebit, plin de personalitate şi ferit de agitaţia urbană.

3. Cununie în aer liber, lângă lac, în mijlocul naturii

Spune cel mai important DA din viaţa ta la apus, pe pontonul romantic de pe lac sau pe spaţiul verde atent îngrijit.

Decorul pentru cununia în aer liber este completat de câmpul de lavandă, o arcadă florală și lumini ambientale.

Reflexiile apei la apus şi liniştea grădinilor creează fundalul perfect pentru fotografii de poveste, transformând cununia într-o amintire preţioasă, plină de emoţie şi rafinament.

4. Mai mult decât o locație de nuntă: facilitățile WOW Hambar

WOW Hambar oferă facilități concepute pentru confortul deplin al invitaților:

Capacitate şi spațiu: Hambar de 600 mp (200–250 persoane, maxim 350 locuri) și grădini spațioase (Grădina 1 de 1.000 mp, Grădina 2).

Hambar de 600 mp (200–250 persoane, maxim 350 locuri) și grădini spațioase (Grădina 1 de 1.000 mp, Grădina 2). Cazare: 12 spații de cazare (camere / cabane) pentru miri și invitați.

12 spații de cazare (camere / cabane) pentru miri și invitați. Parcare privată: Aprox. 200 de locuri.

Aprox. 200 de locuri. Servicii premium: Coordonare condusă de Carmen Ioniță (Best Event Planner la Gala AFIN), pază, valet parking și transfer gratuit timp de 4 ore pentru miri și nași cu Mercedes V-Class (la nunți cu minim 150 de invitați).

5. Cum organizezi o nuntă memorabilă la WOW Hambar?

Planificarea nunții tale de vis în natură presupune trei pași simpli: