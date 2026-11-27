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De numărul acestora depinde capacitatea spaţiului necesar, organizarea meselor şi atmosfera petrecerii.

1. De ce contează numărul invitaților în alegerea locației?

O estimare corectă te ajută să alegei un spaţiu în care toţi invitaţii să se simtă bine. O sală prea mare poate crea senzaţia de gol şi poate diminua atmosfera intimă, iar un spaţiu prea mic devine aglomerat şi limitează libertatea de mişcare a invitaţilor.

Un sfat util este să nu foloseşti întreaga capacitate a locaţiei. Ideal este să păstrezi o rezervă de 20 – 30% astfel încât să existe suficient loc pentru mese, ring de dans, bar şi zone de relaxare.

2. Ce tip de locație se potrivește nunții tale?

Alegerea depinde de numărul invitaților și de atmosfera pe care ţi-o doreşti:

Nuntă în aer liber: Oferă un cadru natural, flexibilitate în decorare și spații generoase pentru cununie, fotografii și relaxare.

Oferă un cadru natural, flexibilitate în decorare și spații generoase pentru cununie, fotografii și relaxare. Nuntă indoor: Este potrivită pentru cei care își doresc confort indiferent de vreme, climatizare și un spațiu bine organizat.

Indiferent de varianta pe care ai ales-o, mesele, ringul de dans și zonele de cocktail trebuie să fie bine delimitate pentru ca invitații să se poată bucura de fiecare moment al nunţii.

3. Trei locații de nuntă în București și împrejurimi

Dacă eşti în căutarea unei locații de nuntă în București și apropiere, iată trei variante cu stiluri și capacități diferite:

Roua Garden : Situată în Buftea, la aproximativ 25 km de București, este o alegere potrivită pentru nunți intime, într-o grădină cu piscină. Are o capacitate de 70-80 locuri la interior și aproximativ 120 în exterior.

Situată în Buftea, la aproximativ 25 km de București, este o alegere potrivită pentru nunți intime, într-o grădină cu piscină. Are o capacitate de 70-80 locuri la interior și aproximativ 120 în exterior. WOW Hambar : în Domnești, pe o suprafaţă de 70.000 mp, potrivit pentru evenimente de până la 300 de persoane. Dispune de ponton pe lac pentru cununii în aer liber, 12 camere de cazare și 200 de locuri de parcare.

în Domnești, pe o suprafaţă de 70.000 mp, potrivit pentru evenimente de până la 300 de persoane. Dispune de ponton pe lac pentru cununii în aer liber, 12 camere de cazare și 200 de locuri de parcare. Altura Events: Situată în Sectorul 4, București, oferă spațiu pentru evenimente de la 70 la 300 de persoane în configurația standard, cu posibilitatea extinderii până la 2.000 mp pentru evenimente de până la 1.000 de invitați. Are grădină de 1.000 mp, tavan și pereți retractabili, ecrane LED, iluminat ambiental și 100 de locuri de parcare.

4. Ce verifici înainte de a rezerva locația?

Înainte de a semna contractul, verifică și capacitatea reală a spațiului, facilitățile tehnice, numărul locurilor de parcare și existența zonelor dedicate cununiei sau fotografiilor. Dacă alegi o locație în aer liber, asigură-te că există și o alternativă pentru vreme nefavorabilă.

5. Alege locația potrivită pentru povestea voastră

Locația ideală este cea care reflectă stilul vostru și oferă confort invitaților.

Echipa carmenevents.ro, coordonată de Carmen Ioniță, oferă servicii de organizare și consultanță personalizată.

Cu peste 18 ani de experiență și mai mult de 5.000 de evenimente organizate, echipa te poate ajuta să transformi nunta într-o experiență de neuitat.