Exact așa cum trebuie să fie.

Lansat pentru prima dată în 2025, sandvișul cu parizer a devenit pe loc cel mai discutat produs din meniul LUCA, prin oamenii care l-au gustat și au simțit nevoia să spună și altora. Mii de postări organice, un sandviș care și-a câștigat locul atât în inimile celor nostalgici, cât și în ale celor tineri și curioși.

Anul acesta, LUCA, brand 100% românesc, îl aduce înapoi într-o rețetă nouă, pentru toți cei care apreciază gustul de altădată și pentru cei care urmează să îl descopere. Un simbol al gustărilor de drum din care mușcai cu tot cu șervețelul care se lipea de parizer și al gustului care nu are nevoie de explicații sau de pretexte. Exact așa cum îl știi. Și mai bun ca oricând. La doar 6,99 lei.

„Sandvișul cu parizer există de mult, e un clasic care nu are nevoie de nicio prezentare, ci doar să fie făcut cu ingrediente bune și cu pasiunea pe care o punem de fiecare dată în pregătirea fiecărui produs de la LUCA. Exact asta am încercat: parizer cinstit, ardei kapia proaspăt, muștar clasic toate puse într-o nouă chiflă bună. Nimic în plus, nimic în minus. Faptul că oamenii l-au primit atât de bine în 2025 ne-a determinat să îl aducem înapoi în 2026. Pentru o generație, acest sandviș este nostalgie trăită. Pentru alta, curiozitatea față de ceva ce face parte din istoria generațiilor dinaintea lor. Oricare ar fi motivul, povestea lui merge mai departe. Cu poftă!", spun reprezentanții LUCA.

Produsul este disponibil începând cu 28 aprilie în peste 180 de locații LUCA din țară, operate exclusiv de Tinervis Grup, sau poate fi comandat prin platformele de livrare partenere.

Despre TINERVIS GROUP

Tinervis Group, companie fondată în 2010, a lansat brandul LUCA cu misiunea de a oferi clienților săi produse de calitate, cu gust autentic, coapte pe loc și servite rapid. Sub deviza „FACEM BUN, FACEM BINE®", LUCA ajunge în prezent la o rețea de peste 180 de unități proprii în România, operate direct de companie, poziționate astfel încât să ofere conveniența de care clienții au nevoie în drum spre serviciu, între întâlniri, în pauza de prânz. În 2024, povestea LUCA a trecut granița: primele 10 unități din Polonia duc mai departe aceeași misiune: produse autentice, mereu proaspete, servite rapid. LUCA este singurul brand al Tinervis Group.